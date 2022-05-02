На выставке Expo-2025 будут использовать летающие автомобили
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Токио, 30 апреля (Jiji Press). Япония планирует представить летающие автомобили для перевозки людей на Всемирной выставке 2025 года в Осаке.
Транспортные средства будут перевозить посетителей между искусственным островом Юмэсима, где будет проходить выставка Osaka Expo, и близлежащими местами, такими как международный аэропорт Кансай в префектуре Осака и аэропорт Кобэ в соседней префектуре Хёго.
План состоит в том, чтобы показать многим людям прекрасные виды на западный район Кансай, включая Осаку и Внутреннее море Сэто в западной части Японии, а также стимулировать распространение летающих автомобилей по стране.
Нет чёткого определения «летающего автомобиля», но обычно так называют транспортные средства, которое напоминают дрон или вертолёт. Они способны взлетать и приземляться вертикально и работают на электроэнергии.
Разработчики, в основном в Японии, США и европейских странах, создают автомобили, вмещающие от двух до пяти человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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