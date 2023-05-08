В результате сильного землетрясения в префектуре Исикава в Японии погиб один человек

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Токио, 5 мая (Jiji Press). Мощное землетрясение магнитудой 6,5 сотрясло префектуру Исикава в центральной Японии и близлежащие районы, в результате чего один человек погиб, а многие получили ранения.

Землетрясение, которое произошло около 14:42 в пятницу (5:42 по Гринвичу) на глубине 12 километров под дном океана недалеко от побережья региона Ното в Исикаве, имело интенсивность более 6, второй по величине уровень по 10-балльной японской шкале сейсмической интенсивности, в городе Судзу в Исикаве, и более 5, четвёртый по величине уровень, в городе Ното в той же префектуре, по данным Японского метеорологического агентства.

Вдоль побережья префектуры наблюдалось изменение уровня моря примерно на 10 сантиметров.

Более мелкие землетрясения продолжились в районе Ното позже 5 мая. Землетрясение, которое произошло около 21:58, в Судзу имело интенсивность более 5.

Правительство создало оперативную группу по реагированию на землетрясение в центре кризисного управления канцелярии премьер-министра. В районы, пострадавшие от землетрясения, будет направлена ​​следственная группа Кабинета министров.

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