Государственный долг Японии к концу марта достиг рекордной отметки в 1270 трлн йен

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Государственный долг Японии к концу марта вырос на 29 191,6 млрд йен по сравнению с прошлым годом до 1 270 499 млрд йен, достигая рекордного уровня седьмой год подряд, сообщило министерство финансов.

Государственный долг, или совокупный баланс государственных долговых ценных бумаг, займов и финансовых векселей, увеличился, поскольку правительство увеличило выпуск облигаций, чтобы справиться с кризисом, вызванным новым коронавирусом, и быстрой инфляцией.

Баланс общих облигаций вырос на 35 686,2 млрд йен до 1 027 097,3 млрд йен, впервые превысив 1000 трлн йен за финансовый год.

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