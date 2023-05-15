В Кагосиме на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Землетрясение с оценочной магнитудой 5,1 произошло 13 мая в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, вызвав толчки интенсивностью менее 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло на глубине около 10 километров в водах возле островов Токара около 16:10.

Была зарегистрирована интенсивность менее 5 баллов в деревне Тосима и 3 балла в городе Якусима.

Опасений цунами нет.

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