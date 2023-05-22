Лидеры Quad стремятся к освобождению Индо-Тихоокеанского региона от принуждения

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Хиросима, 20 мая (Jiji Press). Япония, США, Австралия и Индия подтвердили свою приверженность созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, свободного от принуждения.

Лидеры четырёх стран встретились в городе Хиросима на западе Японии в кулуарах продолжающегося саммита «Большой семёрки», подтвердив свою солидарность, очевидно имея в виду всё более гегемонистскую деятельность Китая в регионе.

«Мы ищем регион, где ни одна страна не доминирует и не находится под иностранным господством, где все страны свободны от принуждения и могут использовать свою свободу воли, чтобы определять своё будущее, – говорится в совместном заявлении лидеров. – Наши четыре страны объединены этим общим видением».

На своей третьей личной встрече лидеры обсудили региональное сотрудничество для углубления связей с островными государствами Юго-Восточной Азии и Тихого океана, договорившись о совместной работе для поддержки качественных подводных кабельных сетей, продвижения экологически чистой энергии и увеличения частных инвестиций, связанных с поставкой полупроводников.

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