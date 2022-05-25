Премьер-министр Японии Кисида Фумио осудил Россию во время саммита Quad

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Токио, 24 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио на саммите Quad в Токио вновь осудил Россию за её продолжающееся вторжение в Украину.

Действия России – это «прямой вызов» принципам, прописанным в Уставе ООН, сказал Кисида, представляющий принимающую сторону четырёхстороннего саммита. Очевидно, имея в виду активизацию Китая, он сказал, что подобное никогда не должно произойти в Индо-Тихоокеанском регионе.

К четвёртому саммиту Quad, состоявшемуся в кабинете премьер-министра, также присоединились президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который вступил в должность 24 мая после победы его Лейбористской партии на всеобщих выборах 22 мая.

Предполагают, четыре лидера подтвердили сотрудничество своих стран для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Кисида должен объявить о совместном заявлении лидеров Quad на пресс-конференции позже 25 мая.

На встрече японский лидер заявил, что российская агрессия против Украины расшатывает саму основу международного порядка. «В этих сложных обстоятельствах чрезвычайно важно, чтобы мы собрались здесь и продемонстрировали международному сообществу нашу непоколебимую приверженность нашему общему видению (реализации) свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – сказал Кисида.

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