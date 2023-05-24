Японские операторы мобильной связи предлагают услуги «метавселенной»
НовостиТехнологии Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 мая (Jiji Press). Основные операторы мобильной связи Японии начинают предлагать услуги виртуального мира «метавселенной», одновременно сталкиваясь с проблемой получения прибыли от этих услуг.
Чтобы привлечь и удержать клиентов, они работают над дифференцированием своих услуг «метавселенной» – например, позволяют одновременно подключать до 10 000 аватаров.
В прошлом году NTT Docomo Inc. учредила NTT Qonoq Inc., дочернюю компанию, специализирующуюся на бизнесе, связанном с «метавселенной». Пространство «метавселенной» NTT Qonoq не требует от пользователей загрузки приложения, но позволяет им легко и бесплатно подключаться к своим смартфонам и компьютерам.
В пространстве метавселенной воссоздаётся сцена битвы Годзиллы с другим монстром, и пользователи могут фотографировать Годзиллу и взаимодействовать с другими пользователями.
«Метавселенная – это технология, которая обогащает общение», – сказал президент Qonoq Маруяма Сэйдзи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]