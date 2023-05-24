Японские операторы мобильной связи предлагают услуги «метавселенной»

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Основные операторы мобильной связи Японии начинают предлагать услуги виртуального мира «метавселенной», одновременно сталкиваясь с проблемой получения прибыли от этих услуг.

Чтобы привлечь и удержать клиентов, они работают над дифференцированием своих услуг «метавселенной» – например, позволяют одновременно подключать до 10 000 аватаров.

В прошлом году NTT Docomo Inc. учредила NTT Qonoq Inc., дочернюю компанию, специализирующуюся на бизнесе, связанном с «метавселенной». Пространство «метавселенной» NTT Qonoq не требует от пользователей загрузки приложения, но позволяет им легко и бесплатно подключаться к своим смартфонам и компьютерам.

В пространстве метавселенной воссоздаётся сцена битвы Годзиллы с другим монстром, и пользователи могут фотографировать Годзиллу и взаимодействовать с другими пользователями.

«Метавселенная – это технология, которая обогащает общение», – сказал президент Qonoq Маруяма Сэйдзи.

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