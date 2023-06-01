В Японии начинается летний сезон подарков

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Токио, 31 мая (Jiji Press). В Японии наступил летний сезон подарков, и флагманский универмаг Mitsukoshi Nihonbashi Isetan компании Mitsukoshi Holdings Ltd. в Токио открыл в магазине специальную зону.

Универмаги Daimaru Matsuzakaya начнут продажу таких подарков в магазинах 1 июня, а универмаг Seibu Ikebukuro Sogo & Seibu Co. и универмаг Nihonbashi Takashimaya Co. начнут продажи 6 и 8 июня соответственно.

Выступая на собрании около 50 сотрудников, Маруи Рёта, менеджер магазина Mitsukoshi Nihonbashi, сказал: «Хотя онлайн-покупки (летних подарков) становятся популярными, также важно, чтобы мы получали заказы лично».

«Я прихожу каждый год, чтобы оценить размер (подарков), – сказала женщина лет 60, посетившая магазин. – Я хотела бы отправить свои подарки в знак благодарности».

Поскольку этим летом в стране ожидается более жаркая температура, чем обычно, магазин Mitsukoshi предлагает широкий ассортимент мороженого, охлаждённого супа и других холодных блюд для гурманов.

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