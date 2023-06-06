Остров Ио (Иодзима) с 2015 года увеличился в 1,3 раза

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Токио, 5 июня (Jiji Press). Согласно новой карте, с 2015 года остров Ио (Иодзима, Иводзима), отдалённый остров в префектуре Токио в Тихом океане, увеличился примерно в 1,3 раза по площади и более чем на 8 метров в высоту.

Новая карта, выпущенная Управлением геопространственной информации Японии 2 июня, показывает, что площадь острова, входящего в состав островов Огасавара, составляет 29,86 квадратных километров, что примерно на 6 квадратных километров больше, чем на предыдущей карте 2015 года.

Последняя карта, созданная на основе аэрофотоснимков, сделанных 26 января прошлого года, и результатов полевых исследований, также уточнила, что побережье Хёрюбоку в северо-западной части острова расширилось примерно на 800 метров в сторону океана, а точки движения земной коры поднялись местами на 8,3 метра за девять лет.

Гора Сурибати, известная как поле изнурительных сражений в последние дни Второй мировой войны, теперь достигает высоты не менее 172 метров над уровнем моря, хотя ранее её высота составляла 170 метров.

Ио – остров с вулканической активностью, на нём в северо-центральной части находится плато, а на южной оконечности – гора Сурибати.

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