В результате обстрела из автоматической винтовки убиты два служащих Сил самообороны Японии и ранен один

Новости

Гифу, 14 июня (Jiji Press). На полигоне Сухопутных сил самообороны в городе Гифу в центральной Японии произошёл обстрел из винтовки, в результате которого двое мужчин-служащих Сил самообороны погибли и один ранен.

В ходе инцидента 18-летний кандидат в члены Сил самообороны выстрелил из автоматической винтовки в трёх служащих Сил самообороны во время учений с боевой стрельбой на базовом стрельбище Хино. Согласно источникам, в том числе в Министерстве обороны, двое из трёх человек в возрасте 52 и 25 лет скончались после того, как их доставили в больницу. Источники сообщили, что другой служащий, 25 лет, получивший серьезные травмы, был в сознании, когда его доставили в больницу.

Все трое жертв принадлежат к образовательному подразделению лагеря Морияма Сил самобороны в городе Нагоя.

«Мы приносим извинения за беспокойство и неприятности», – заявил на пресс-конференции начальник штаба Сил самообороны генерал Морисита Ясунори. Подобное нападение «никогда не должно происходить в организации, которая занимается оружием», также сказал Морисита, отметив, что он «очень серьёзно относится к инциденту».

По словам Мориситы, после инцидента тренировки по стрельбе по всей стране были приостановлены. Он сообщил, что поручил чиновникам установить причину нападения и не допустить подобных инцидентов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме