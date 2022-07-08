Огнестрельное оружие в Японии: 10 случаев стрельбы в 2021 году, один погибший

В Японии с её жёсткими правилами в отношении огнестрельного оружия, очень мало перестрелок, не связанных с криминальными организациями. Покушение на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо вызвало шок в Японии.

8 июля 2022 года в городе Нара произошел беспрецедентный инцидент, в ходе которого в ходе предвыборной кампании перед общенациональными выборами на улице был обстрелян бывший премьер-министр Абэ Синдзо, возглавляющий крупнейшую фракцию Либерально-демократической партии. В Японии очень мало случаев стрельбы из огнестрельного оружия, а нападений на политиков и терроризма с применением такого оружия за последние 20 лет было менее пяти.

По данным Национального полицейского агентства, в 2021 году было 10 случаев стрельбы из огнестрельного оружия. Из них всего два случая не были связаны с организованной преступностью. В результате стрельбы пострадало пять человек, из них четверо ранено и один убит.

Количество инцидентов со стрельбой из огнестрельного оружия (2017-2022 гг.)

Количество инцидентов (связанные с ОПГ) Количество смертей Количество раненых 2017 22 (13) 3 5 2018 8 (4) 2 1 2019 13 (10) 4 8 2020 17 (14) 4 5 2021 10 (8) 1 4

Источник: данные Национального полицейского агентства Японии

Статистика за пять лет с 2017 года показывает, что в среднем в год происходит от 10 до 20 инцидентов со стрельбой. Максимальное число жертв (раненых и убитых) составляло 12, минимальное – 3 человека в год, что значительно ниже, чем в западных странах.

Количество пистолетов, изъятых в ходе полицейских действий в 2021 году, составило 295. За последние пять лет количество изъятий находится на уровне 300-400. В 2021 году полиция арестовала 78 человек за нарушение Закона об огнестрельном оружии и мечах из-за хранения пистолетов или их компонентов. 29 из них были связаны с организованной преступностью. Количество случаев контрабанды пистолетов или их частей в 2021 году составило два. Был конфискован только один пистолет.

Фотография к заголовку: Подразделение огнестрельного оружия столичного управления полиции Токио проходит антитеррористическую подготовку, июнь 2017 г., головной офис Банка Японии в Нихомбаси Хонгокутё, Токио (Jiji Press)

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