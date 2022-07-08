Огнестрельное оружие в Японии: 10 случаев стрельбы в 2021 году, один погибший

Огнестрельное оружие в Японии: 10 случаев стрельбы в 2021 году, один погибшийПолитика Общество
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8 июля 2022 года в городе Нара произошел беспрецедентный инцидент, в ходе которого в ходе предвыборной кампании перед общенациональными выборами на улице был обстрелян бывший премьер-министр Абэ Синдзо, возглавляющий крупнейшую фракцию Либерально-демократической партии. В Японии очень мало случаев стрельбы из огнестрельного оружия, а нападений на политиков и терроризма с применением такого оружия за последние 20 лет было менее пяти.
По данным Национального полицейского агентства, в 2021 году было 10 случаев стрельбы из огнестрельного оружия. Из них всего два случая не были связаны с организованной преступностью. В результате стрельбы пострадало пять человек, из них четверо ранено и один убит.
Количество инцидентов со стрельбой из огнестрельного оружия (2017-2022 гг.)
|Количество инцидентов (связанные с ОПГ)
|Количество смертей
|Количество раненых
|2017
|22 (13)
|3
|5
|2018
|8 (4)
|2
|1
|2019
|13 (10)
|4
|8
|2020
|17 (14)
|4
|5
|2021
|10 (8)
|1
|4
Источник: данные Национального полицейского агентства Японии
Статистика за пять лет с 2017 года показывает, что в среднем в год происходит от 10 до 20 инцидентов со стрельбой. Максимальное число жертв (раненых и убитых) составляло 12, минимальное – 3 человека в год, что значительно ниже, чем в западных странах.
Количество пистолетов, изъятых в ходе полицейских действий в 2021 году, составило 295. За последние пять лет количество изъятий находится на уровне 300-400. В 2021 году полиция арестовала 78 человек за нарушение Закона об огнестрельном оружии и мечах из-за хранения пистолетов или их компонентов. 29 из них были связаны с организованной преступностью. Количество случаев контрабанды пистолетов или их частей в 2021 году составило два. Был конфискован только один пистолет.
Фотография к заголовку: Подразделение огнестрельного оружия столичного управления полиции Токио проходит антитеррористическую подготовку, июнь 2017 г., головной офис Банка Японии в Нихомбаси Хонгокутё, Токио (Jiji Press)
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