Японская полиция использует комиксы-манга для предупреждения об особых видах мошенничества
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Токио, 5 октября (Jiji Press). Полиция Токио планирует распространить в октябре 28 000 экземпляров комикса-манга, чтобы повысить бдительность людей в отношении особых видов мошенничества.
В преддверии специального месяца осведомленности о мошенничестве в октябре Абэ Кана, 29-летняя офицер столичного департамента полиции, создала мангу, чтобы помочь людям легко узнать о методах, используемых для особого мошенничества.
Абэ, которая работает в отделе по делам общины полицейского участка Хигасиямато, много раз видела, как люди становились жертвами особых видов мошенничества.
Это в том числе случаи, когда преступники врываются в дома своих жертв, чтобы совершить ограбление после телефонного звонка для выяснения размеров их имущества.
Стремясь искоренить мошенничество, Абэ решила использовать свои художественные способности, чтобы привлечь внимание людей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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