В Японии падает количество уголовных преступлений: рекордные за послевоенное время минимумы обновляются семь лет подряд

Не может не радовать снижение количества преступлений и рост безопасности в стране, жаль только, что одним из факторов снижения в последние два года было сокращение социальной активности в стране.

Согласно предварительной сводке криминальной ситуации за 2021 год, опубликованной Национальным полицейским агентством, количество уголовных преступлений в Японии снизилось на 7,5% до 568 148 случаев, что является самым низким показателем за всё послевоенное время, и этот рекорд обновляется седьмой год подряд.

Число уголовных преступлений достигло пика в 2,85 миллиона в 2002 году и постепенно снижается. Эпидемия нового коронавируса заставила людей воздерживаться от выхода на улицу и оставаться дома, в результате чего в 2021 году, как и в предыдущем, значительно снизилась уличная преступность и кражи со взломом. С другой стороны, на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, до 14 461 случая выросло количество особых случаев мошенничества, таких как мошенничество с банковскими переводами, это первое увеличение таких преступлений за четыре года. Выросло число мошенничеств с возмещением средств – пожилых людей по телефону убеждают перевести деньги в связи с предстоящим возмещением медицинских расходов.

Уровень арестов за уголовные преступления составляет 46,6%, для тяжёлых преступлений, таких как убийства и грабежи, – 93,4%.

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