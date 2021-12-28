В Японии изменят форму наказания в заключении

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Министерство юстиции Японии планирует создать новую форму наказания, которая будет сочетать в себе две существующих – тюремное заключение с работой в тюрьме и наказание без такого труда, сообщили правительственные источники.

Министерство представит законодательные акты, необходимые для внесения изменений, на следующую очередную сессию парламента, которая состоится в январе.

Изменение вида наказания и названия станет первой реформой в этой сфере в Японии с момента принятия Уголовного кодекса в 1907 году.

В настоящее время существует два вида лишения свободы, лишающие заключенных их физической свободы.

Один обязывает заключенных заниматься уголовно-исполнительной деятельностью, такой как шитьё и деревообработка, а другой не требует от заключённых выполнения какой-либо работы во время содержания под стражей.

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