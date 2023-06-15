Актрису Хиросуэ Рёко отстранили от работы из-за внебрачной связи

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Токио, 14 июня (Jiji Press). Агентство 42-летней японской актрисы Хиросуэ Рёко объявило на своём официальном сайте, что она будет отстранена от работы на неопределённый срок из-за сообщений о внебрачной связи со знаменитым шеф-поваром.

В тот же день в своем официальном аккаунте в Instagram Хиросуэ признала, что недавние сообщения некоторых еженедельных журналов были правдивыми.

«Моё необдуманное поведение вызвало проблемы и беспокойство у многих людей, – написала она в посте в Instagram. – Я подвела своих поклонников. Я очень, очень перед всеми извиняюсь».

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