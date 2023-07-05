Футболки и носки без переда и спинки удовлетворяют нишевые потребности в Японии

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Кобе, 4 июля (Jiji Press). Футболки, брюки и носки, которые можно носить как угодно, удовлетворяют потребности нишевого рынка в Японии. Они были разработаны путем отражения мнений людей с ограниченными возможностями с целью сделать мир лучше, местом для всех.

Эта продукция производится Felissimo Corp., компанией по доставке по почте, расположенной в городе Кобе на западе Японии.

Разработка таких продуктов началась после того, как официальные лица компании были вдохновлены замечаниями, которые сделал Савадв Томохиро, копирайтер, у которого есть ребенок с нарушениями зрения, на внутренней лекции в компании апреле 2021 года.

«Общество становится всё лучше благодаря слабости людей с ограниченными возможностями, – сказал он тогда. – Слабость – это потенциал роста общества».

В проекте компания впервые рассмотрела проблемы, с которыми сталкиваются её сотрудники в повседневной жизни. Она также обратилась за советом к женщине с мышечной дистрофией и слепой паре. На коммерциализацию продуктов, отражающих их мнение, ушло около полутора лет.

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