Йена приблизилась к уровню, который вызвал первую интервенцию по покупке йены за 24 года

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Йена упала до отметки 144 йены за один доллар США, приблизившись к уровню, который побудил японские власти начать первую за 24 года рыночную интервенцию по покупке йены и продаже доллара в сентябре прошлого года.

Валютные трейдеры снова все больше опасаются такой интервенции, поскольку японские правительственные чиновники усиливают словесную интервенцию.

Министр финансов Судзуки Сюнъити заявил журналистам, что недавнее ослабление йены было несколько односторонним. «Наша основная позиция по адекватному реагированию на чрезмерные колебания не изменилась», – подчеркнул Судзуки.

«Доступны все варианты», включая выход на рынок, заявил Канда Масато, вице-министр финансов по международным делам, отвечающий за интервенции.

Японские власти занимают «такую ​​же позицию в отношении ослабления йены, как и в прошлом году, – сказал Кумано Хидэо, экономист Dai-ichi Life Research Institute Inc. – Не было бы странным увидеть интервенцию сейчас».

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