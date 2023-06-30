Три бывших члена Сил самообороны не признают себя виновными в сексуальных домогательствах

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Фукусима, 29 июня (Jiji Press). Трое бывших военнослужащих Сухопутных сил самообороны Японии не признали себя виновными по обвинению в сексуальном насилии над бывшей коллегой Гонои Риной, 23 лет, на первом судебном слушании в окружном суде Фукусимы.

Все трое, 30-летний Сибуя Сютаро, 29-летний Сэкинэ Акито и 29-летний Кимэдзава Юсукэ, отвергли обвинения даже после того, как в октябре прошлого года извинились непосредственно перед Гонои. Они утверждали, что в их действиях не было сексуального умысла.

Им было предъявлено обвинение после того, как следственная комиссия прокуратуры отменила первоначальное решение прокуратуры об отказе от предъявления обвинения.

Согласно обвинительному заключению, бывшие члены Сил самообороны предположительно толкнули Гонои на кровать и прижимали к ней нижнюю часть тела, среди прочего, во время обеда с другими членами в здании на полигоне Сил самообороны на Хоккайдо в ночь на 3 августа 2021 года.

В своём вступительном заявлении обвинение отметило, что эти трое по указанию начальника сбили Гонои с ног, используя технику боевых искусств, и действовали таким образом, что имитировали половой акт, чтобы рассмешить других.

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