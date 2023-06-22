Женщины в Силах самообороны Японии: взгляд социолога на гендерные проблемы в вооружённых силах

В нынешнем политическом климате, ориентированном на усилении военных институтов обороны, появление женщин-военнослужащих в средствах массовой информации становится привычным. И всё же они остаются предметом любопытства для среднестатистического гражданина Японии. Военный социолог Сато Фумика проливает свет на прогресс и проблемы гендерной интеграции в эволюционирующих Силах самообороны Японии.

Профессор социологии Университета Хитоцубаси. Получила докторскую степень в Университете Кэйо в 2002 году. Специализируется на гендерной теории и социологии гендера, войне и вооружённых силах. Автор книг «Гендер и вооружённые силы: женщины в Силах самообороны» (изд-во Университета Кэйо, 2004) и «Проблема женщины-солдата: социология войны и армии в гендерной перспективе» (изд-во Университета Кэйо, 2022). Она также является одним из редакторов пятитомной серии «Война и общество» (изд-во «Иванами сётэн»).

С момента российского вторжения в Украину в социальных сетях стали появляться изображения женщин, управляющих танками и пилотирующих боевые самолёты. Эти изображения всё ещё удивляют широкую публику, но даже в Японии число женщин, вступающих в Силы самообороны, растёт год от года, и всё больше женщин назначаются на боевые должности, которые когда-то занимали только мужчины. Как и почему сейчас меняется ситуация? Что побуждает женщин идти на военную службу, чего от них ожидают и с какими проблемами они сталкиваются? Мы спросили об этом Сато Фумику, социолога, занимающуюся исследованиями в области вооружённых сил и гендера.

Феминизм и военное дело

Вопрос того, как женщины вписываются в существующие военные структуры, заинтересовал Сато в 1990-х годах. По её наблюдениям, в Соединённых Штатах (где обязательный призыв в армию был отменён в 1973 году) феминистки добивались гендерного равенства в вооружённых силах, а война в Персидском заливе 1990-1991 годов показала, как далеко зашёл этот процесс, когда в зону боевых действий был направлен беспрецедентный контингент из 40 000 американских женщин-военных.

Голливудский хит 1997 года «Солдат Джейн» повествует об истории успеха первой женщины, добровольно вступившей в элитный отряд «морских котиков» ВМС США. Стойко отказываясь от всех предложений относиться к ней по-особенному, выполняя при этом изнурительные физические требования программы, героиня «Солдата Джейн» воплотила экстремальную концепцию гендерного равенства, которую Сато, в то время аспирантке социологического факультета, было трудно принять. Она задалась вопросом: «Является ли гендерным равенством стремление соответствовать логике и стандартам общества, в котором доминируют мужчины? Неужели это и есть феминизм?».

Этот скептицизм отчасти побудил Сато заняться темами гендера, войны и вооружённых сил и написать докторскую диссертацию о женщинах в Силах самообороны Японии. «Я хотела знать, что побуждает женщин преследовать карьеру в армии и услышать об их опыте из первых уст, – говорит она. – Я была убеждена, что мы не должны просто считать их какими-то особенными. Рассматривая их как людей из другого мира, оторванными от нашего, мы упускаем из вида множество актуальных социальных аспектов этого явления. Чем больше интервью я проводила, тем больше убеждалась в этом».

Подозрительность и сопротивление в академических кругах

Работа над этой темой потребовала от Сато немало отваги. До этого учёные-феминистки в Японии избегали какого-либо систематического изучения Сил самообороны Японии по причинам, коренящимся в послевоенном пацифизме. «За этим стояло опасение, что сравнение Сил самообороны Японии с армиями других стран само по себе приведёт к легитимизации Сил самообороны как армии, – объясняет Сато. – Некоторые феминистки открыто выразили сожаление по поводу того, что такое исследование вообще было проведено. Я думаю, считалось, что молодые исследователи неосознанно соучаствуют в милитаризации Японии».

Чувствуя себя изолированной, Сато черпала вдохновение в трудах политолога и феминистки Синтии Энлоу, известной своими работами о гендере и милитаризме. Энлоу утверждала, что учёным важно с близкого расстояния наблюдать за проблемами, с которыми сталкиваются женщины в армии, чтобы понять, как функционирует патриархат в вооружённых силах и как он влияет на процессы милитаризации и демилитаризации.

«В Соединённых Штатах существовала идея, что карьера в вооружённых силах поможет повысить статус женщин и других социально уязвимых групп. Но в Японии, где значительная часть общества скептически относилась к Силам самообороны Японии и их целям, никто не считал, что поступив на службу и выполняя воинские обязанности женщины могут стать гражданами первого сорта. Поэтому в таком контексте становится легче распознать «истинные намерения» военных, стоящие за кампаниями по привлечению женщин в милитаризованныеструктуры».

Результаты исследования Сато были опубликованы в 2004 году под названием «Гендер и армия: женщины в силах самообороны». Недавно опубликованная книга Сато «Проблема женщины-солдата» вышла через 17 лет после её первого исследования и предлагает новый подход к анализу положения женщин в Силах самообороны Японии с учётом глобальных изменений в роли вооружённых сил.

Женщины в послевоенных Силах самообороны Японии

Поражение Японии во Второй мировой войне привело к демилитаризации и принятию новой Конституции, которая закрепила «отказ от войны и угрозы силой или её применения в качестве средства урегулирования международных споров» как один из основных принципов нового государства. В 1950 году были созданы совершенно новые силы безопасности, известные как Резерв Национальной полиции, а в 1952 году эта организация была расширена и переименована в Национальные силы безопасности, НСБ. В 1954 году НСБ были реорганизованы в три ветви Сил самообороны, которые существуют и сегодня: Сухопутные силы самообороны, Воздушные силы самообороны, Морские силы самообороны. На протяжении десятилетий было запрещено использовать слово «военные» применительно к Силам самообороны Японии, которые характеризовались как минимально возможные силы, необходимые для самообороны Японии, и которым было запрещено принимать участие в военных операциях за пределами Японии. В антимилитаристском климате послевоенного японского общества Силы самообороны Японии находились в двусмысленном и неудобном положении.

Женщины допускались на службу в Силы самообороны с момента основания организации, хотя выбор специальности для них ограничивался должностями медсестёр. Сато утверждает, что присутствие женщин в Силах самообороны Японии выгодно отличало их от расформированной имперской армии и сводило к минимуму негативную реакцию общественности на институт самообороны, который многие считали неконституционным.

«С самого начала была идея, что женщин можно использовать для того, чтобы Силы самообороны Японии не выглядели как традиционная армия. Существовала необходимость смягчить и демилитаризовать имидж Сил самообороны, чтобы японскому обществу было легче их принять».

Решение проблемы нехватки рабочей силы

В 1967 году Сухопутные силы самообороны Японии сделали доступными для женщин такие специальности, как управление персоналом, администрация, управление снабжением, бухгалтерский учёт и коммуникации. Как объясняет Сато, новая политика в значительной степени была продиктована практическими соображениями. За этим стояла нехватка мужского персонала. В период быстрого экономического роста ситуация с трудоустройством молодых мужчин в частном секторе была благоприятной, что крайне затрудняло набор новобранцев. Это вынудило Сухопутные силы самообороны Японии обратиться к женщинам, чтобы расширить кадровый резерв.

Начиная с 1970-х годов женщины стали чаще появляться на плакатах рекламирующих призыв, создавая более мягкий и дружелюбный образ Сил самообороны Японии

Международные тенденции также повлияли на то, что японским женщинам открывалось всё больше возможностей для трудоустройства в армии. В 1979 году Организация Объединённых Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую Япония ратифицировала в 1985 году. В 1986 году в Японии вступил в силу Закон о равных возможностях в сфере трудоустройства. Однако переломный момент наступил только в 1992 году, когда в Национальную академию обороны начали принимать женщин, дав им возможность занимать старшие офицерские должности. В том же году страна приняла Закон о сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций, позволяющий Японии участвовать в миротворческих операциях ООН за рубежом.

В 1993 году все специальности в Силах самообороны были открыты для женщин. Однако правительство по-прежнему запрещало женщинам служить на военных кораблях, подводных лодках или истребителях – из соображений «защиты материнства». Гендерное равенство, подчёркивает Сато, было не единственным и даже не самым важным фактором, стоящим за этим изменением политики. В конце периода «экономики мыльного пузыря», когда рабочих мест в частном секторе было в избытке, Силы самообороны снова столкнулись с серьёзной нехваткой мужского персонала. Более того, женщины использовались как «талисманы», часто появляясь в рекламных материалах Сил самообороны Японии. В ходе кампании 1990-х годов, получившей название «Операция «Красное вино»», женщин-офицеров Сил самообороны Японии поощряли к участию в местных конкурсах красоты по всей Японии. Победители и их фотографии были широко представлены в средствах массовой информации, что укрепило отношения Сил самообороны Японии с прессой и общественностью.

Женщины на передовой

В октябре 2000 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1325, в которой содержался призыв к равному участию «женщин в деятельности по миростроительству» и содержался настоятельный призыв к «учёту гендерных соображений» в усилиях ООН по поддержанию мира и безопасности. Женщины-военнослужащие Сил самообороны Японии впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН в 2002 году, когда подразделения Сил самообороны, предназначенные для участия в международных операциях по поддержанию мира, были направлены в Восточный Тимор. Впоследствии участие женщин в таких миссиях стало обычным явлением. Женщины-офицеры связи, снабжения и медсестры также участвовали в развёртывании Сил самообороны Японии на юге Ирака в период с 2003 по 2009 год. По мнению Сато, вид женщин-офицеров Сил самообороны, общающихся с местным населением, возможно, способствовал смягчению критики и подозрений в том, что они были направлены в «зоны боевых действий».



Женщины-офицеры маршируют на церемонии смотра Сил самообороны на учебном полигоне в Асаке 14 октября 2018 года (© Jiji)

С тех пор как в 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Абэ Синдзо парламент принял Закон о поощрении карьерного роста женщин на рабочем месте, прогресс интеграции женщин в Силы самообороны получил дополнительный толчок. В 2015 году Воздушные Силы самообороны объявили, что женщины могут служить в истребительной авиации. В 2017 году в Сухопутных силах самообороны сделали доступной для женщин в службу танковых подразделениях. А в 2018 году подводные лодки Морских сил самообороны стали открыты для женщин. Министерство обороны также осуществило ряд реформ, направленных на обеспечение баланса между работой и личной жизнью для женщин, включая создание дневных детских садов в местах базирования и систему подбора персонала для замены сотрудников, которые берут отпуск по уходу за ребёнком.

«Премьер-министр Абэ был внимателен к настроениям международного сообщества, – отмечает Сато. – Он приветствовал более активное участие женщин в японском обществе, и в рамках этой политики с энтузиазмом продвигал участие женщин в миротворческих операциях Сил самообороны. Отчасти, я думаю, это была попытка восстановить международный имидж Японии, который был подорван полемикой вокруг «женщин для утех» и нашим медленным прогрессом в направлении гендерного равенства. В конце концов, Япония неизменно находится в самом низу списка промышленно развитых стран мира в ежегодном отчёте Всемирного экономического форума о гендерном равенстве. Такова была стратегия Абэ по дестигматизации Японии и одновременном смягчении его собственного международного имиджа как убеждённого правого консерватора».

По состоянию на конец марта 2022 года в Силах самообороны Японии насчитывалось почти 20 000 женщин, что составляет около 8% от общей численности вооружённых сил. Это всё ещё значительно ниже среднего показателя по НАТО (12% по состоянию на 2019 год), и Министерство обороны надеется увеличить этот показатель до 12% к 2030 году.

Мотивации и установки

Как уже отмечалось, японское феминистское движение никогда не поддерживало интеграцию женщин в вооружённые силы. Но что же побуждает японских женщин вступать в Силы самообороны Японии?

По мнению Сато, важную роль здесь играют экономические соображения: «Контингент Сил самообороны приравнен к государственным служащим, мужчины и женщины получают одинаковую зарплату при условии, что они имеют одинаковый ранг. Самое главное, Силы самообороны предлагают гарантированную, стабильную работу. Кроме того, женщины ожидают, что военные будут оценивать их по способностям, а некоторые ищут карьеру, которая стимулирует и предлагает интересный опыт».

Активная роль Сил самообороны в устранении последствий крупных катастроф в стране, таких как Великое землетрясение Хансин-Авадзи в 1995 году и Восточно-японское землетрясение 2011 года, помогла укрепить имидж организации. По словам Сато, эти чрезвычайные ситуации также спровоцировали резкий рост числа женщин, желающих участвовать в спасательных операциях.

Но устремления не обязательно синхронизированны с институциональной реформой. В январе 2004 года женщина-офицер Сил самообороны в Ираке смутила многих зрителей, когда заявила в телеинтервью, что хочет быть «эмоциональным оазисом для уставших солдат-мужчин». Как ни удивительно, но, по словам Сато, такого рода настроения распространены даже сегодня.

«Точно так же, как и в частном секторе, женщинам приходится применять стратегии выживания, направленные на минимизацию конфликтов на рабочем месте, где доминируют мужчины. Проблема в том, что в организации, ориентированной на мужчин, женщины часто делятся на два лагеря. С одной стороны, есть большинство, которое старается соответствовать женскому идеалу заботливости и уступчивости. На другом полюсе находится небольшая группа женщин, которые считают, что не уступают мужчинам в свособностях, не согласны со статус-кво и в противостоянии ему видят подтверждение своей исключительности. Эти две группы слишком отчуждены друг от друга, чтобы вместе работать над улучшением ситуации на рабочем месте».

Сексуальные домогательства и осадный менталитет

Сексуальные домогательства в Силах самообороны Японии – серьёзная проблема, которую слишком часто пытаются скрыть от посторонних глаз, говорит Сато. «Женщины в Силах самообороны – солдаты, которым поручено защищать нацию, поэтому существует серьёзный психологический барьер препятствующий признанию своей уязвимости», – отмечает она. – Об этом трудно говорить открыто, поэтому существует тенденция оправдывать и замалчивать сексуальную агрессию. Эта привычка преуменьшать значимость сексуальных домогательств наблюдается в вооружённых силах по всему миру».

Проблему усугубляет «осадный менталитет», с которым Сато сталкивалась во многих своих интервью со служащими обоего пола.

«В отличие от большинства вооружённых сил, Силы самообороны Японии функционируют в серой зоне, и их персонал не всегда пользуется тем уважением, которого, по их мнению, они заслуживают», – говорит она. – Я часто слышу жалобы на то, что внимание привлекают только скандалы, и никого не волнует тяжёлая работа, которую люди выполняют ежедневно». Этот менталитет жертвы подпитывает защитную реакцию на обвинения в сексуальных домогательствах. «Женщины-служащие считают несправедливостью, что на проблемы, которые могут возникнуть где угодно, обращают особое внимание, если они касаются Сил самообороны»,& – говорит Сато.

Сато считает, что критическое отношение феминисток и других левых к Силам самообороны и тенденция рассматривать их как воплощение идеологической противоположности, увеличили разрыв между военным и гражданским обществами в Японии. «Можно придепживатьс критических взглядов и при этом поддерживать связи с Силами самообороны в надежде изменить организацию и мировоззрение её членов», – утверждает она.

В июне 2022 года Гонои Рина, уволившаяся из Сухопутных Сил самообороны, рассказала в социальных сетях о своём опыте сексуальных домогательств и нападений, обнародовав обвинения, которые были проигнорированы или не рассмотрены должным образом. «Это вызвало волну разоблачений со стороны других женщин, включая бывших военнослужащих Сил самообороны которые покинули службу из-за подобного обращения, а также женщин, всё ещё находящихся на действительной службе», – говорит Сато.& – Это беспрецедентное событие, которое говорит о более масштабных изменениях, вызванных движением #MeToo».

Это не единственное изменение, с которым сталкиваются Силы самообороны. Вторжение в Украину ускорило движение за внесение поправок в Конституцию, включая статью 9.

«Как только общественность в целом придёт к мнению, что Силам самообороны Японии следует придать конституционную легитимность, нам нужно будет внимательно следить за тем, как это повлияет на мироощущение личного состава Сил самообороны, среди служащих, которые долгое время чувствовали себя на обочине общества», – говорит Сато. – Силы самообороны ещё недостаточно изучены с позиций критического гендернога анализа. Я надеюсь, что последуют новые исследования, которые наглядно покажут реалии личного состава Сил Самообороны Японии».

Фотография к заголовку: Мацусима Миса, первая в Японии женщина-лётчик на истребителях, позирует в самолёте F-15 на авиабазе Воздушных Сил самообороны Нютабару в префектуре Миядзаки в августе 2018 года (© Kyōdō)

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