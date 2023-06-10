Гендерный разрыв в Японии: 30% работающих ощущали дискриминацию по признаку пола при поиске работы

С момента принятия в 1985 году Закона о равных возможностях при трудоустройстве прошло почти 40 лет, однако и сейчас во многих компаниях рекрутёры открыто задают вопросы, противоречащие принципу гендерного равенства. Можно ли спокойно заводить детей в такой социальной среде? Возможно, гендерное неравенство является одной из причин снижения рождаемости и того, что число родившихся в 2022 году впервые с начала сбора статистики в 1899 году упало ниже 800 000.

Опрос о дискриминации при приёме на работу, проведенный Японской федерацией профсоюзов (Рэнго), показал низкую осведомлённость в вопросах гендерного равенства среди корпоративных рекрутёров – 32,8% среди опрошенных при поиске работы чувствовали гендерную дискриминацию.

Опрос проводился в начале апреля 2023 года через Интернет, и была собрана репрезентативная выборка из 1000 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 29 лет по всей стране, сдававших экзамен при приёме на работу (первая работа, смена работы) в последние три года.

У 328 человек, ответивших, что сталкивались с дискриминацией, спросили о характере дискриминации. 39,6% респондентов ответили: «Разный тип работы (работа специалистом для мужчин, вспомогательные работы для женщин и т. д.)». 30,8% назвали набор сотрудников только одного пола. Закон о равных возможностях при трудоустройстве запрещает дискриминацию по признаку пола при найме и трудоустройстве работников, но, похоже, дискриминация по признаку пола все еще сохраняется при фактическом приеме на работу.

19,5% от общего числа сказали, что во время собеседования при приёме на работу им задавали вопросы или замечания, которые они считали неуместными. «Мне сказали, что я все равно уволюсь, потому что я женщина» (женщина, 25 лет), «Меня спросили, буду ли я продолжать работать, даже если выйду замуж или забеременею» (женщина, 22 года) , «Мне сказали, что женщины более вежливы на работе» (мужчина, 25 лет).

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