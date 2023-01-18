В Японии вспоминают Великое землетрясение Хансин, случившееся 28 лет назад

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Кобе, 17 января (Jiji Press). В Японии отметили 28-ю годовщину Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года, которое произошло в западном регионе страны и унесло жизни 6434 человек.

Семьи погибших и другие люди подтвердили своё обещание передать уроки катастрофы молодому поколению.

К 21:00 парк в Кобэ, главному городу префектуры Хёго, посетило около 48 000 человек, чтобы принять участие в поминальной службе.

Участники зажгли бамбуковые фонари и почтили погибших минутой молчания в 5:46 утра, когда 17 января 1995 года в городе и его окрестностях произошло землетрясение магнитудой 7,3.

«Я не хочу снова пережить такое», – сказал 75-летний Уэно Масаси, выступая в поддержку семей погибших.

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