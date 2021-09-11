Неделя готовности к стихийным бедствиям в Японии: при подготовке вещей на случай стихийных бедствий не забываем про одежду!

Ежегодно с 30 августа по 5 сентября в Японии проводится Неделя предотвращения стихийных бедствий. Может быть, у вас остались предметы первой необходимости, купленные много лет назад? Воспользуемся случаем проверить срок годности продуктов питания и батарейки фонарика! Согласно опросу UNIQLO, об одежде на случай чрезвычайной ситуации думает на удивление мало людей, а в зимний период стоит запастись и тёплой одеждой.

В Японии каждый год где-нибудь происходят землетрясения, наводнения, оползни, и нигде нельзя быть уверенным в полной безопасности от стихийных бедствий.

Согласно опросу о степени готовности к стихийным бедствиям, проведенному компанией UNIQLO и охватившему 2400 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет по всей стране, всегда либо время от времени осознают необходимость постоянной готовности 47% людей. Вместе с людьми, которые задумываются об этом с наступлением сезонов учащения определённых бедствий либо в связи с новостями о бедствиях, о необходимости защиты от них думает 86,2% людей.

33% респондентов никаких конкретных мер в связи с этим не предпринимали, а 67% сделали некоторые приготовления – например, заготовили консервы либо выяснили местонахождение эвакуационных центров.

На вопрос о том, что они подготовили для экстренных ситуаций – например, в пакете для предотвращения стихийных бедствий, наиболее часто называли фонарик – 80,3%, за ним следовали продукты питания и питьевая вода – более 76%. Всего около 30% готовят одежду – нижнее бельё, тёплые вещи и сменную одежду.

Люди, имеющие опыт эвакуации при стихийных бедствиях в прошлом, среди того, чего, по их мнению, не хватало, называли продукты питания и питьевую воду (около 50%), а также личные печати, личные документы – удостоверения личности и т. п., зарядные устройства (около 30%). Более 25% говорили, что было недостаточно нижнего белья, смен одежды и тёплых вещей.

Согласно анкетному опросу 1736 органов местного самоуправления, отвечающих за создание и эксплуатацию эвакуационных убежищ и оказание помощи жертвам стихийных бедствий, только 18,2% местных органов власти создают запасы одежды на случай эвакуации жителей (релевантные ответы получены от 927 муниципалитетов).

Профессор Утида Сатико из Университета здравоохранения и социального обеспечения Такасаки рекомендует добавить и одежду в список предметов, которые стоит подготовить на случай стихийных бедствий, рассчитывая смены одежды примерно на три дня, до прибытия товаров первой необходимости, в том числе одежды, в центр эвакуации. Стоит обратить внимание на возможные перемены погоды и выбрать ту одежду, которая подойдёт для разных температур.

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