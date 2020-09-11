В 2019 году в Японии зарегистрирован рекордный ущерб от наводнений и тайфунов в 2 трлн 150 млрд йен

В 2019 году в Японии зарегистрирован рекордный ущерб от наводнений и тайфунов в 2 трлн 150 млрд йенОбщество Стихийные бедствия
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Общий ущерб, нанесенный водой (наводнения, подъёмы внутренних вод, штормовые приливы, цунами, селевые потоки, оползни и т. д.) по всей стране в 2019 году, по предварительной оценке Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма составил 2 трлн 150 млрд йен. Это максимальный годовой ущерб от наводнений (за исключением цунами), зарегистрированный с момента начала сбора таких данных в 1961 году.
По категориям имущественного ущерба больше всего пострадали общие активы, такие как жильё и предметы жизнеобеспечения (1 трлн 593,9 млрд йен, 74,2%); общественные постройки – речные сооружения, дороги и т. п. (523,3 млрд йен, 24,4%); предприятия общественной инфраструктуры – железные дороги, водопровод и т. п. (30,4 млрд йен, 1,4%).
Из этой суммы 1 трлн 860 млрд йен составил ущерб, нанесённый в восточной части страны тайфуном № 19 в середине октября, ущерб от одного стихийного бедствия превысил рекордный урон в 1 трлн 215 млрд йен от проливных дождей в июле 2018 года, во время прохождения тайфуна № 7 и фронта сезона дождей. Этот тайфун вызвал рекордно сильные дожди на обширной территории, разрушив дамбы в 142 местах по всей стране. Погибло и пропало без вести 87 человек, повреждено более 80 000 построек.
Ущерб от наводнений в 2019 г. (предварительная оценка)
|Повреждённые постройки
|Площадь затопления (га)
|Полностью разрушены или затоплены
|3376
|Земли под строительство, другое
|21 937
|Наполовину разрушены
|17 792
|Сельскохозяйственные земли
|58 763
|Затоплены выше уровня пола
|27 509
|Подтоплены ниже уровня пола
|50 229
|Всего
|98 906
|Всего
|80 700
Данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
Наибольший ущерб зарегистрирован в префектурах Фукусима (671,5 млрд йен), Тотиги (254,6 млрд йен) и Мияги (251,2 млрд йен), это также рекордные показатели в этих префектурах с момента начала сбора статистики.
Пять префектур с крупнейшим ущербом от наводнений в 2019 году и размер ущерба (млрд йен)
|1
|Фукусима
|671,5
|2
|Тотиги
|254,6
|3
|Мияги
|251,2
|4
|Нагано
|213,5
|5
|Сайтама
|120,2
Данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
Фотография к заголовку: Поезда скоростной линии Хокурику синкансэн, затопленные при разливе реки Тикума от сильных дождей тайфуна № 19, 13 октября 2019 г., г. Нагано (Jiji Press)
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