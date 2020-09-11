В 2019 году в Японии зарегистрирован рекордный ущерб от наводнений и тайфунов в 2 трлн 150 млрд йен

Суммарный ущерб от наводнений в 2019 году достиг исторического максимума с момента начала сбора статистических данных, по предварительным оценкам составив около 2 трлн 150 млрд йен. В последние годы часто идут проливные дожди, а тайфун № 19, в октябре 2019 года обрушившийся на восточную часть страны, нанёс серьезный ущерб.

Общий ущерб, нанесенный водой (наводнения, подъёмы внутренних вод, штормовые приливы, цунами, селевые потоки, оползни и т. д.) по всей стране в 2019 году, по предварительной оценке Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма составил 2 трлн 150 млрд йен. Это максимальный годовой ущерб от наводнений (за исключением цунами), зарегистрированный с момента начала сбора таких данных в 1961 году.

По категориям имущественного ущерба больше всего пострадали общие активы, такие как жильё и предметы жизнеобеспечения (1 трлн 593,9 млрд йен, 74,2%); общественные постройки – речные сооружения, дороги и т. п. (523,3 млрд йен, 24,4%); предприятия общественной инфраструктуры – железные дороги, водопровод и т. п. (30,4 млрд йен, 1,4%).

Из этой суммы 1 трлн 860 млрд йен составил ущерб, нанесённый в восточной части страны тайфуном № 19 в середине октября, ущерб от одного стихийного бедствия превысил рекордный урон в 1 трлн 215 млрд йен от проливных дождей в июле 2018 года, во время прохождения тайфуна № 7 и фронта сезона дождей. Этот тайфун вызвал рекордно сильные дожди на обширной территории, разрушив дамбы в 142 местах по всей стране. Погибло и пропало без вести 87 человек, повреждено более 80 000 построек.

Ущерб от наводнений в 2019 г. (предварительная оценка)

Повреждённые постройки Площадь затопления (га) Полностью разрушены или затоплены 3376 Земли под строительство, другое 21 937 Наполовину разрушены 17 792 Сельскохозяйственные земли 58 763 Затоплены выше уровня пола 27 509 Подтоплены ниже уровня пола 50 229 Всего 98 906 Всего 80 700

Данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма

Наибольший ущерб зарегистрирован в префектурах Фукусима (671,5 млрд йен), Тотиги (254,6 млрд йен) и Мияги (251,2 млрд йен), это также рекордные показатели в этих префектурах с момента начала сбора статистики.

Пять префектур с крупнейшим ущербом от наводнений в 2019 году и размер ущерба (млрд йен)

1 Фукусима 671,5 2 Тотиги 254,6 3 Мияги 251,2 4 Нагано 213,5 5 Сайтама 120,2

Данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма

Фотография к заголовку: Поезда скоростной линии Хокурику синкансэн, затопленные при разливе реки Тикума от сильных дождей тайфуна № 19, 13 октября 2019 г., г. Нагано (Jiji Press)

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