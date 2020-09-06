2019年の水害被害額が、統計開始以来最大となる約2兆1500億円（暫定値）を記録した。近年、豪雨災害などが多発しており、19年も10月に発生した令和元年東日本台風（台風19号）が深刻な被害をもたらした。
国土交通省がまとめた2019年の全国の水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべりなど）による被害総額は2兆1500億円（暫定値）となった。津波以外の年間水害被害額としては、1961年の統計開始以来最大となった。
被害の内訳は、住宅や生活用品などの一般資産が1兆5939億円（74.2%）河川や道路など公共土木施設が5233億円（24.4%）、鉄道や水道などの公益事業が304億円（1.4%）だった。
このうち1兆8600億円は10月中旬に生じた令和元年東日本台風（台風19号）による被害で、単一の水害被害としては、平成30年7月豪雨（台風7号と梅雨前線）の1兆2150億円を上回り、過去最大。この台風では広範囲に記録的な大雨が降り、全国142カ所で堤防が決壊。死者・行方不明者87人、被災した建物が8万棟を超えるなど甚大な被害となった。
2019年の水害被害（暫定値）
|被災建物（棟）
|浸水区域（ha）
|全壊・流出
|3376
|宅地・その他
|2万1937
|半壊
|1万7792
|農地
|5万8763
|床上浸水
|2万7509
|床下浸水
|5万0229
|計
|9万8906
|計
|8万0700
国土交通省まとめ
都道府県別で被害総額が多かったのは、福島県（6715億円）、栃木県（2546億円）、宮城県（2512億円）で、こちらもそれぞれ統計開始以降で最大。
2019年水害被害額の上位5県と被害額（億円）
|1
|福島県
|6715
|2
|栃木県
|2546
|3
|宮城県
|2512
|4
|長野県
|2135
|5
|埼玉県
|1202
国土交通省まとめ
バナー写真：台風19号の大雨で千曲川が氾濫し、水につかった北陸新幹線の車両＝2019年10月13日、長野市（時事）