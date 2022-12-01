Японский спасательный самолёт-амфибия привлекает мировое внимание

Японский самолёт-амфибия US-2, спроектированный компанией «СинМайва» для спасательных операций на море, привлекает всё большее внимание во всём мире. В чём причина внезапной заинтересованности этим летательным аппаратом ВМС Сил самообороны Японии?

Заместитель командующего ВВС США приезжает в Ивакуни

6 апреля 2022 года генерал-майор Эрик Т. Хилл, заместитель командующего войсками специального назначения ВВС США, посетил авиабазу Корпуса морской пехоты в Ивакуни, префектура Ямагути. Целью его визита было подтвердить возможности поиска, спасения и восстановления персонала на самолете-амфибии US-2 Морских сил самообороны Японии. В статье, опубликованной КСО ВВС США вскоре после визита, цитировались слова Хилла, который сказал, что Соединенные Штаты, изучая собственные перспективы в области боевых амфибий, «стремятся учиться» у ВМС Сил самообороны Японии, и что «японский самолет-амфибия US-2 является невероятным аппаратом».

Танака Кацуо, управляющий директор компании «СинМайва Индастриз», построившей самолет, рассказал об этом визите и о вероятных причинах такой заинтересованности US-2 японского производства со стороны КСО ВВС США. US-2 обладает характеристиками как самолета, так и судна. Этот аппарат не только умеет взлетать и приземляться на наземные поверхности ограниченной площади, но и является единственным в мире самолетом, который может взлетать и приводняться в штормовом море при высоте волн до 3 метров. Конструкция нижней части фюзеляжа идентична днищу судна: самолет оснащен специальными отражателями для защиты корпуса и двигателей от негативного воздействия брызг воды.



Заместитель командира КСО ВВС США генерал-майор Эрик Хилл (второй справа) собирается подняться на борт US-2. 6 апреля 2022 года, авиабаза Корпуса морской пехоты в Ивакуни (предоставлено КСО ВВС США)

Технологии, использованные «СинМайва» для создания своего самолета-амфибии, были созданы ее предшественником - авиастроительной компанией «Каваниси». Имя «Каваниси» прогремело во время Тихоокеанской войны, когда компания производила самолеты для Императорского флота Японии. Противники прозвали производимые «Каваниси» гидросамолет Type-2 (H8K) и поплавковый гидроплан-истребитель «Сидэн Кай» (N1K), соответственно, «Эмили» и «Джордж», и высоко ценили их боевые качества.

Танака объясняет: «Производство гидросамолетов в Соединенных Штатах началось во время Второй мировой войны, однако, по мере расширения возможностей наземных самолетов, было прекращено. США сохранили старые гидропланы, но недавно возникла идея преобразовать в гидросамолеты действующие транспортные самолеты. Вероятно, именно по этой причине заместитель командующего приехал в Ивакуни, чтобы осмотреть US-2».

В частности, КСО ВВС США планирует установить съемные поплавки и, таким образом, преобразовать в гидроплан транспортный самолет специального назначения MC-130J «Commando». Это был второй визит Хилла для осмотра US-2, что свидетельствует о значительном интересе США к японскому самолету-амфибии. Танака высказал свои собственные предположения: «Когда мы проанализировали материалы, опубликованные американскими военными в 2021 году, стало ясно, что основные операции США переместились в азиатский регион. Учитывая, что западная часть тихоокеанского региона — это на 90 процентов океан, документация выявила потребность в оборудовании, которое можно было бы использовать в море, а также необходимость разработки самолетов-амфибий. Поэтому их интересует способность US-2 садиться на воду, особенно с учетом отсутствия у ВВС США опыта приводнения».



Прототип модели MC-130J с установленными поплавками (предоставлено КСО ВВС США)

US-2 спас более 1000 жизней

В настоящее время на авиабазе Корпуса морской пехоты в Ивакуни и авиабазе Сил самообороны Японии в Ацуги, префектура Канагава, размещаются в общей сложности семь самолетов US-2. US-2, сменивший своего предшественника US-1 в 1976 году, может похвастаться впечатляющим послужным списком: благодаря этому самолету было спасено уже более 1000 человек. Так в июне 2022 года US-2 спас американскую семью из трех человек после того, как их судно, находившееся в 770 километрах от главного острова Окинавского архипелага, потеряло управление.

Потенциал US-2 не ограничивается возможностью совершения посадки в штормовом море. Для взлета этому самолету не нужна длинная или специализированная ВПП, так как его взлетная дистанция составляет всего 1/4 взлетно-посадочной дистанции стандартного коммерческого авиалайнера. Это одна из причин, почему US-2 могут взлетать и приземляться на 261 острове из 6852 островов, входящих в Японский архипелаг. Дальность полета US-2 составляет около 4700 километров, что примерно в 5,5 раза больше, чем у стандартного вертолета, а крейсерская скорость – примерно 480 км/ч, что примерно в 1,8 раза больше, чем у вертолета. Эти возможности позволяют использовать US-2 для широкого спектра операций быстрого реагирования и аварийно-спасательных работ.



US-2 в приводненном положении в открытом море (предоставлено КСО ВВС США)

Несмотря на то, что US-2 до сих пор не участвовал в спасательных операциях во время боевых действий, его использование вполне вероятно при переходе конфликта в Восточной Азии в горячую фазу. Особенно это касается ситуации вокруг Тайваня. Танака считает, что при эскалации конфликта в регионе участие в нем Японии неизбежно. «Будь то возникновение непредвиденных обстоятельств или прямые вооруженные столкновения, во время любого регионального конфликта нужно спасать людей. Соответственно, в таких условиях роль самолета-амфибии, предназначенного для воздушно-спасательных операций на море, тяжело переоценить. US-2 обязательно пригодится».

В случае конфликта ожидаются значительные жертвы

По мере усиления американо-китайского соперничества американские военные аналитики смоделировали множество вариантов развития военного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Одну такую симуляцию группа экспертов из Центра стратегических и международных исследований, ведущего аналитического центра, находящегося в Вашингтоне, провела в начале августа 2022 года, когда китайские военные развернули крупномасштабные военные учения во время визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Основываясь на предположении, что война начнется в 2026 году, группа составила 22 потенциальных сценария развития войны между США и Китаем. Сенсационным результатом отработки модели стало то, что, хотя вторжение на Тайвань, вероятно, провалится, Соединенные Штаты понесут большие потери.

Bloomberg и другие американские СМИ сообщили, что за четыре недели боевых действий ВМС и ВВС США потеряют 900 истребителей и штурмовиков, что эквивалентно почти половине их объединенных флотов. Большинство надводных кораблей ВМС США также будут потоплены китайскими ракетами, в то время как в результате американских и тайваньских контратак будут уничтожены 150 китайских судов. Военные эксперты согласны с мнением, что при таком серьезном ущербе одним из приоритетных направлений действий на поле боя станут спасательные операции.

Поскольку ожидается, что боевые действия будут вестись преимущественно над океаном и отдаленными островами, решающую роль в конфликте будут играть две спасательные группы стратегических сил обороны. Одна из них представляет собой воздушно-спасательную бригаду ВВС ССО, состоящую в основном из вертолетов, а другая - спасательную эскадрилью ВМС ССО, состоящую как из вертолетов, так и из самолетов. Однако поскольку оба подразделения изначально были предназначены для отработки чрезвычайных происшествий в мирное время, их численность относительно невелика. Хотя вертолеты могут совершать быстрые перелеты челночного типа для проведения спасательных операций, если объект находится достаточно близко к берегу, дальность их полета невелика, а грузоподъемность ограничена. Именно в таких случаях необходим US-2. Изначально он был разработан для спасения экипажей разбившихся самолетов и даже может перевозить гораздо большее количество людей, чем V-22 «Osprey».

Однако в настоящее время на вооружении ВМС ССО находится всего семь самолетов US-2. В любой момент времени некоторое количество US-2 будет находиться на плановой проверке или в ремонте. Моделирование ситуаций показывает, что нынешний флот спасательных аппаратов недостаточен для удовлетворения потребностей в аварийно-спасательном оборудовании, обусловленных значительным ущербом, который, как ожидается, будет нанесен сотням военных самолетов и военно-морских судов во время тайваньского конфликта.

Военные эксперты считают, что потребуется не менее 20-30 спасательных самолетов. Кроме того, US-2 ВМС ССО базируются в Ивакуни и Ацуги. Обе базы расположены на главном японском острове Хонсю, то есть слишком далеко от мест, где, как ожидается, развернется тайваньский конфликт. В преддверии такого развития событий японскому правительству следует рассмотреть вопрос о создании базы в непосредственной близости от островов Нансэй.



Управляющий директор компании «СинМайва» Танака Кацуо (предоставлено ShinMaywa Industries)

Танака признает наличие этих проблем: «Если что-то случится в акватории островов Сэнкаку или у берегов Тайваня, расстояние от Ивакуни слишком велико даже для аварийно-спасательных самолетов. Нам необходимо принять меры по развертыванию передовых подразделений и техники где-то поблизости от островов Нансэй».

Японии придется переосмыслить прошлые предположения и доработать схемы проведения совместных с союзниками операций. Япония должна согласиться, что в случае возникновения конфликта на Тайване или у островов Сэнкаку, ее союзники будут ждать от нее решительных действий.

Однако, даже если Токио хочет увеличить количество самолетов, основным препятствием остаётся стоимость: по данным бюджета Японии на 2021 год один самолет US-2 стоит около 13,9 млрд йен. Это значительно больше, чем стоимость истребителя F-35A ВВС Сил самообороны, составляющая примерно 10 млрд йен. При реализации сокращения затрат также могут возникнуть трудности. За последние 20 лет было построено всего девять самолетов-амфибий US-2, что ограничивает выгоду от широкого спектра использования этого летательного аппарата с точки зрения эффективности затрат.

Планы по модернизации пожаротушения

В 2014 году администрация премьер-министра Абэ Синдзо сформулировала “Три принципа передачи оборонного оборудования и технологий”. Эти новые правила ослабили ранее жесткие ограничения для японских компаний, экспортирующих военную технику за границу. Предполагалось, что US-2 станет основным кандидатом для экспорта. Государственный и частный сектора пытались продать аппарат в другие страны, и в какой-то момент им заинтересовалась Индия. Однако в связи с необходимостью компенсации цены и производством самолетов исключительно в Японии, заключить сделку не удалось.

Учитывая проблемы с экспортом US-2, компания «СинМайва» предложила новое амплуа для своего самолета. Производитель разработал план по использованию US-2 в качестве пожарного гидроплана и уже начал изучение путей расширения экспортных продаж. Танака отмечает: «Изменение климата на планете привело к увеличению масштабов лесных пожаров во всем мире. За рубежом на протяжении долгого времени в роли противопожарной авиации выступали вертолеты. По мере увеличения масштабов лесных пожаров возрастает также потребность в пожарных самолетах, способных доставлять и сбрасывать большие объемы воды. Мы получаем все больше запросов о возможностях использования US-2 в качестве противопожарного самолета».

За последние годы масштабные лесные пожары охватили многие страны, включая Соединенные Штаты, Россию, Турцию, Алжир и Бразилию. В одной только Калифорнии общая площадь лесов, уничтоженных лесными пожарами в 2020 и 2021 годах, достигла рекордной отметки. В 2021 году в результате пожаров был уничтожен 1 миллион гектаров леса — это площадь, примерно равная территории префектуры Аомори. С 2018 года в России площадь лесов, уничтоженных в результате природных пожаров, росла ежегодно, достигнув рекордных 19 миллионов гектаров в 2021 году. Это эквивалентно площади такой страны как Сирия и более чем в два раза превышает территорию острова Хоккайдо.

Только в июле 2021 года в Турции было зафиксировано более 250 лесных пожаров. Местным властям потребовалось две недели, чтобы их потушить. В Греции в августе 2020 года произошло более 150 лесных пожаров. Во время рекордной за всю историю страны жары температура воздуха постоянно превышала 40 градусов по Цельсию из-за чего многие люди были вынуждены покинуть свои дома. В Испании лесные пожары 2022 года уничтожили около 250 000 гектаров леса, что превышает по площади размеры Токийской метрополии.

Как отмечает Танака, «когда в Японии случается бедствие, другие страны сразу спешат оказать нам самую разнообразную помощь, поэтому мы тоже должны быть готовы помочь. Мы можем продемонстрировать дух взаимопомощи, помогая нуждающимся в зонах бедствий за рубежом. Если US-2 будут использоваться в качестве пожарных гидропланов, это только укрепит национальные интересы Японии. Мы считаем, что US-2 вполне способны помочь Японии внести свой вклад в дело международной взаимопомощи».

Напряженность в Восточной Азии, как и масштабы лесных пожаров во всем мире, растут и, вероятно, сохранятся. Станет ли US-2 инструментом для решения этих проблем в будущем?

Фотография к заголовку: Спасательный самолет US-2 во время полёта (предоставлено компанией ShinMaywa Industries)

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