Принято в мире – непривычно для Японии: что такое офсетные сделки с оборонным оборудованием?

В то время как в Восточной Азии происходит усиление угроз военного характера, таких как стремительное количественное и качественное наращивание военной силы Китая или разработка Северной Кореей все новых типов ракет, расходы Японии на поддержание военного потенциала, связанные с обеспечением ее национальной безопасности, продолжают расти с каждым годом. Поскольку Японии, численность населения которой сокращается, впредь не приходится рассчитывать на расширение ВВП, бремя военных расходов будет ложиться на ее плечи все более тяжелым грузом. В этих условиях бывший министр обороны Накатани Гэн предлагает возможность снизить расходы на приобретение оборонного оборудования. Что же представляют из себя так называемые «офсетные сделки», общепринятые по всему миру, но не используемые Японией?

Депутат Палаты представителей Парламента Японии, бывший министр обороны. Родился 14 октября 1957 года в городе Коти префектуры Коти. По окончании полной средней школы Тоса поступил в Национальную акдемию обороны. В 1980 году поступил на службу в Сухопутные силы самообороны. Служил в должности инструктора рейнджеров и др. В декабре 1984 года вышел в отставку в звании лейтенанта сухопутных войск второго класса и стал заниматься политикой. В феврале 1990 года в первый раз баллотировался и был избран депутатом Палаты представителей. После этого непрерывно переизбирается, на посту депутата 10-й срок. В числе опубликованных работ: «Флаг либеральной политики – ни левой, ни правой», «Правда о Министерстве обороны, о которой не смог написать никто», «Почему не растет уровень поддержки ЛДП: страстное желание перемен» (все опубликованы издательством «Гэнтося»).

Офсетные сделки и бартер

–– В проекте бюджета на 2021 финансовый год расходы на оборону составляют более 5.34 трлн йен – как ожидается, они станут самыми большими в истории. Какую долю в общей сумме оборонного бюджета предположительно составят расходы на приобретение оборонного оборудования, оружия, материалов и техники за рубежом?

Накатани: Доля импорта в расходах на материальные средства проявляет тенденцию к увеличению из года в год. Особенно заметна тенденция к росту бюджетных ассигнований по линии FMS (Возмездное предоставление Соединенными Штатами Америки военного оборудования странам-союзникам в рамках политики обеспечения своей национальной безопасности). В будущем финансовом году в общем и целом планируется приобрести оборудование на сумму 3.7 трлн йен. Из них, как ожидается, на закупки внутри страны будет направлено около 3.13 трлн йен, а за границей – около 500 млрд йен (оба показателя – предварительные, согласно бюджетному запросу).

–– В 2020 году пандемия коронавируса нанесла свой удар и по японской промышленности. Но даже в этих обстоятельствах закупки оружия и оборонного оборудования за рубежом приходится увеличивать, учитывая ситуацию с Северной Кореей и Китаем. Есть ли какие-то соображения о том, каким путем вырываться из этого противоречивого положения?

–– Офсетные сделки. Они стали обычной практикой по всему миру, в самых разных странах, и лишь немногие, в том числе Япония, их не используют. Разновидность бартерной торговли, именуемая офсетными сделками, характеризуется тем, что страна, которая импортирует оборудование, в ответ выдвигает стране-контрагенту те или иные сопутствующие условия. Скажем, к примеру, если Япония в обмен на приобретение истребителей требует купить у нее бронемашины-амфибии или обеспечить в стране лицензионную сборку новейшего оборудования. Еще один метод состоит в предоставлении услуг, которые никак не относятся к приобретаемому оборудованию. Например, привлечение в импортирующую страну какого-то производственного предприятия, никак не связанного с оружием, или если взамен на приобретение оружия его экспортер закупает у импортера продукцию сельского хозяйства. Примеров использования последней практики в Японии до сих пор просто нет.

–– А какие примеры имеются за рубежом?

–– К примеру, Бразилия, приобретая у шведской компании Saab истребители Gripen, получила разрешение на лицензионное производство этих самолетов, британская компания BAE при продаже истребителей в Саудовскую Аравию предоставила этой стране помощь в строительстве и инвестиции в заводы по производству сахара, лекарств, а также нефтехимические производства.

–– Экспорт сельскохозяйственной продукции в ответ на закупку оружия предполагает возможность в ответ на импорт истребителей заниматься экспортом риса, не так ли?

–– Да, это возможно. К примеру, в ответ на приобретение у Соединенных Штатов истребителей F-16 Таиланд выдвинул условие поставлять замороженное мясо птицы. Вероятно, можно предположить, что в случае Японии, если речь идет о сельскохозяйственной продукции, то встречным условием могут быть выдвинуты поставки риса, говядины «вагю», фруктов и т. п.



Накатани Гэн. Фото: Такаяма Хирокадзу

Индия: рынок с 50-процентным уровнем офсета?

–– Почему вы считаете необходимыми офсетные сделки?

–– До сих пор, приобретая оборудование у США, с целью повысить технологический уровень собственной оборонной промышленности, а также сохранить и укрепить свою оборонную производственную базу, Япония стремилась обеспечивать лицензионное производство и окончательную сборку на территории страны, а также участие японских предприятий в совместной разработке продукции. Однако в последние годы становится все более строгой защита секретов оборудования, связанного с военной секретностью высокого уровня, и число случаев, когда этому стремлению Японии идут навстречу, резко сокращается. К тому же цена оборонного оборудования в подавляющем большинстве случаев определяется «как скажет продавец», так что не исключено, что Японии приходится платить непомерно дорого. В случае же введения практики офсетных сделок чем дороже цена приобретения, тем дороже будет обходиться то, что потребуется приобрести взамен, что может срабатывать как механизм сдерживания запрашиваемой цены. Сейчас, когда на рынке сложилось подавляющее превосходство продавцов, это будет действенным средством улучшения слабой позиции Японии.

–– Существуют ли какие-то правила в отношении определения цен или процента бартера при таких сделках?

–– Индия ввела принципиальную систему офсетных сделок: при сделках на сумму свыше 30 млн долларов доля офсета должна быть не менее 30%, и, как утверждают, в текущих рыночных условиях доля офсета составляет 50%. Но в Европе есть примеры, когда процент офсета достигает 100% и даже выше – его величина зависит от страны.

–– Если говорить о примерах из далекого прошлого, то в 1980-х годах при покупке Францией систем раннего предупреждения AWACS стоимость трех приобретенных самолетов составляла 800 млн долларов. Но при этом был установлен офсет величиной 130%, и Соединенным Штатам пришлось закупать у Франции в большом объеме реактивные двигатели. Имеются и такие примеры.

–– Безусловно. У каждой страны имеются выдающиеся образцы оружия и оборонного оборудования собственной разработки, многие из которых государство охраняет как военные секреты. Поскольку Соединенным Штатам тоже очень хотелось воспользоваться французскими спецтехнологиями реактивных двигателей, их приобретение не было невыгодной сделкой. А для совершавшей дорогостоящую покупку Франции такая форма тоже дала огромное преимущество для собственной оборонной промышленности, так что, пожалуй, это была сделка, в которой выиграли обе стороны.

–– Предположим, Япония решит заключать офсетные сделки. Как их развивать, что конкретно предпринимать?

–– Офсетные сделки потребуют согласованности между соответствующими министерствами и ведомствами. Поскольку вопросы экспортно-импортных операций находятся в компетенции Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерство обороны не сможет решать их самостоятельно. Ему необходимо выработать четкие правила работы с Министерством экономики, торговли и промышленности. Поскольку в отношении перемещения оборонного оборудования за границу (экспорта оборудования) решения принимаются в каждом случае по отдельности, его вполне возможно осуществлять при соответствующей поддержке со стороны правительства.

Для экспорта из Японии нужна поддержка правительства

–– То есть, действовать можно сразу по получении распоряжения от премьер-министра Суги?

–– Поскольку сейчас такая работа не ведется, для начала, вероятно, необходимо продемонстрировать стремление заключать такие сделки. Очень важно подготовить надлежащие условия, для чего собрать специалистов и рассмотреть, какие процедуры необходимо соблюсти для введения практики офсетных сделок.

–– Премьер-министр Суга, насколько можно видеть, очень активно занимается делами, приносящими очевидный практический результат – снижением абонентской платы за мобильную связь, снижением платы за прием сигнала общественного телевидения NHK и так далее. Вы говорили об этом с премьер-министром Сугой или министром обороны Киси?

–– Я поднимаю вопрос о необходимости офсетных сделок во время ответов правительства на вопросы в парламенте; в конце ноября 2020 года я поднимал перед правительством вопрос о необходимости офсетных сделок и на заседании Совета национальной безопасности.

–– В проекте бюджета на 2021 финансовый год имеется такая статья расходов как «поддержка надлежащей передачи за рубеж», на которую отводится около 600 млн йен. Эти средства предназначены для того, чтобы предпринимать активные усилия по экспорту выдающегося оборонного оборудования, разработанного нашей страной. Как вы к этому относитесь?

–– Есть надежда, что это поспособствует обеспечению и развитию базиса обороннной промышленности нашей страны, а кроме того, наличие общей техники со странами, с которыми нас связывают союзнические отношения, сделает более гладким взаимодействие при проведении совместных военных учений. К тому же, если выдающееся оборонное оборудование японского производства послужит повышению потенциала обеспечения безопасности других стран, то Япония удостоится более высокой оценки с их стороны.

–– Если впредь наша страна будет развивать экспорт оборонного оборудования, то это потребует решить и вопрос офсетной торговли, не так ли? Соответственно, необходимо заранее определить, каким образом реагировать на требования со стороны стран-импортеров.

–– Поскольку это является предметом переговоров, я не знаю, как все будет складываться, но как я уже отметил, в некоторых странах, таких как Индия, действует соответствующий режим; не исключено, что офсетные требования станут выдвигать и Соединенные Штаты. Полагаю, что эти требования придется принимать. При экспорте оборонного оборудования в каждом случае будет необходимо получать одобрение соответствующих отделов Министерства экономики, торговли и промышленности, и предприятия будут зависеть от того, одобрят ли отправку за рубеж той или иной продукции в министерстве. При наличии риска, связанного с возможностью или невозможностью экспорта того или иного оборонного оборудования, производители просто воздержатся от его выпуска, а если оно не будет приносить прибыли, то отпадет и всякое желание заниматься его производством, так что со стороны правительства понадобится поддержка и какие-то гарантии.

–– Возможно ли успеть ввести офсетную торговлю уже в 2021 финансовом году?

–– Я занимаюсь этим вопросом, но это сложно. Во времена «Трех принципов оружейного экспорта» экспорт вооружений на протяжении длительного времени фактически был невозможен, а сейчас «три принципа передачи оборудования оборонного назначения» сделали возможной отправку оборонного оборудования за рубеж. Но есть вероятность того, что при попытке экспортировать такое оборудование оппозиционные партии в парламенте станут ломать копья по вопросу «торговать ли нам оружием». Преграды, существующие в Японии, все еще высоки. Тем не менее, поскольку с учетом напряженности ситуации в Восточной Азии неотложными задачами обеспечения безопасности становятся укрепление комплексного потенциала противоракетной и противовоздушной обороны, потенциала обороны в космическом пространстве и так далее, в условиях, когда все более тяжелым становится и финансовое положение нашей страны, считаю, что офсетная торговля – это важная тема, требующая серьезного изучения.

Фотография к заголовку: В Таиланде условием офсетной сделки стали, с одной стороны, истребители F-16 (слева) и мясо птицы с другой стороны (Снимок слева AFP / Jiji Press, справа «Кёдо цусин»)

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