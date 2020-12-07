Япония планирует утвердить план по строительству эсминцев в середине декабря

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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Уже в середине декабря японское правительство планирует утвердить план по строительству двух новых эсминцев противоракетной обороны, заявили официальные лица правительства и правящей коалиции.

Строительство двух новых эсминцев является альтернативой отвергнутому плану развертывания системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore.

По словам официальных лиц, строительство новых судов позволит переоборудовать семь существующих эсминцев, оснащенных системой ПРО Aegis, для выполнения других задач, включая патрулирование акватории отдаленных островов на юго-западе Японии.

Но есть опасения, что двух эсминцев окажется недостаточно для обеспечения круглосуточной и круглогодичной защиты от баллистических ракет Северной Кореи, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Правительство не планирует упоминать, что новые эсминцы будут оснащены системой ПРО Aegis, поскольку Морские силы самообороны выступают против расширения своего флота кораблями с СПРО Aegis, так как их содержание ложится тяжелым бременем на японских военных.

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