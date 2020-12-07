Япония планирует утвердить план по строительству эсминцев в середине декабря
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 декабря (Jiji Press). Уже в середине декабря японское правительство планирует утвердить план по строительству двух новых эсминцев противоракетной обороны, заявили официальные лица правительства и правящей коалиции.
Строительство двух новых эсминцев является альтернативой отвергнутому плану развертывания системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore.
По словам официальных лиц, строительство новых судов позволит переоборудовать семь существующих эсминцев, оснащенных системой ПРО Aegis, для выполнения других задач, включая патрулирование акватории отдаленных островов на юго-западе Японии.
Но есть опасения, что двух эсминцев окажется недостаточно для обеспечения круглосуточной и круглогодичной защиты от баллистических ракет Северной Кореи, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Правительство не планирует упоминать, что новые эсминцы будут оснащены системой ПРО Aegis, поскольку Морские силы самообороны выступают против расширения своего флота кораблями с СПРО Aegis, так как их содержание ложится тяжелым бременем на японских военных.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Испытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- Россия продолжает превращать Северные территории в военную базу: размещение систем противоракетной обороны
- Северокорейские ракеты нового типа как «новый вызов» и вторжения китайских судов как «новый уровень» развития ситуации
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии