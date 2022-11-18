Кисида на саммите с Си выразил обеспокоенность по поводу островов Сэнкаку

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Бангкок, 17 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином выразил серьёзную озабоченность по поводу того, что китайские правительственные корабли неоднократно заходят в японские воды вокруг островов Сэнкаку, вокруг которых идёт спор между двумя странами.

В беседе с корреспондентом после саммита в Бангкоке Кисида сообщил, что он также выразил серьёзную обеспокоенность по поводу военных действий Китая, в том числе запусков баллистических ракет вокруг Тайваня, и подтвердил важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Между тем Кисида и Си разделяют мнение о том, что угроза России применить ядерное оружие в Украине вызывает крайнюю озабоченность и что такое оружие не должно применяться.

Встреча Кисида и Си стала первой личной встречей лидеров двух стран с декабря 2019 года, предыдущая встреча произошла до того, как Кисида вступил в должность в октябре прошлого года.

В 45-минутной встрече также приняли участие министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и министр экономики, торговли и промышленности Нисимура Ясутоси, а также член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И.

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