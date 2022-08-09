Два китайских правительственных корабля вошли в японские воды возле островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 8 августа (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны вторглись в японские воды возле островов Сэнкаку в самой южной префектуре Окинавы 7-8 августа, неоднократно приближаясь к японскому рыбацкому судну, работавшему в этом районе.

Береговая охрана Японии обеспечила безопасность рыболовного судна и предупредила китайские суда, чтобы они покинули японские воды.

Это было 16-е вторжение китайских правительственных кораблей в японские воды вокруг цепи Сэнкаку в этом году. На острова, находящиеся под управлением Японии, претендует Китай, который называет их Дяоюйдао.

По данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, два корабля Haijing шли в японских водах около двух часов примерно с 13:45 7 августа, следя за рыбацким судном.

Хотя два китайских судна покинули японские воды, они снова вошли в них из точки к востоку от Минамикодзимы и в другом месте между 23:40 7 августа и 00:20 8 августа, чтобы приблизиться к рыбацкому судну.

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