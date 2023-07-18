Во время летнего праздника Хаката Гион ямакаса погиб человек

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Фукуока, 15 июля (Jiji Press). Во время летнего праздника Хаката Гион ямакаса в городе Фукуока на юго-западе Японии погиб мужчина, его сбила праздничная повозка даси.

Полиция и пожарные сообщили, что 57-летний мужчина Акиёси Тосими принимал участие в празднике в качестве какитэ, тянущего повозку, и, как полагают, был раздавлен повозкой после того, как споткнулся и упал.

В последний день 15-дневного праздника в районе Хаката повозки прошли по примерно 5-километровому маршруту.

Праздник Хаката Гион ямакаса, основное летнее событие в Хакате и объект Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ривлекает примерно три миллиона посетителей.

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