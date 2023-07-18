Во время летнего праздника Хаката Гион ямакаса погиб человек
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Фукуока, 15 июля (Jiji Press). Во время летнего праздника Хаката Гион ямакаса в городе Фукуока на юго-западе Японии погиб мужчина, его сбила праздничная повозка даси.
Полиция и пожарные сообщили, что 57-летний мужчина Акиёси Тосими принимал участие в празднике в качестве какитэ, тянущего повозку, и, как полагают, был раздавлен повозкой после того, как споткнулся и упал.
В последний день 15-дневного праздника в районе Хаката повозки прошли по примерно 5-километровому маршруту.
Праздник Хаката Гион ямакаса, основное летнее событие в Хакате и объект Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ривлекает примерно три миллиона посетителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Лето без праздников: услышат ли в Японии голоса покойных предков?
- Праздники священных повозок и паланкинов вошли в список Нематериального наследия ЮНЕСКО
- Японские праздники: Киото и праздник Гион
- [Видео] Хаката Гион ямакаса: 10 часов праздника
- Мастер-класс по надеванию наряда в стиле ямакаки
- [Видео] Хаката Гион ямакаса: гонки священных паланкинов