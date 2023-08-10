[Видео] В городе Судзу прошёл праздник Хорю танабата кирико

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Праздник Хорю танабата кирико, один из праздников, внесённых в список нематериального культурного наследия, прошёл в городе Судзу, префектура Исикава, 5 августа. Пять больших фонарей кирико около 15 метров в высоту и весом более тонны пронесли по городу под звуки песнопений и барабанов, после чего вошли в море и танцевали. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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