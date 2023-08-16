В Японии растёт популярность электробритв с функциями ухода за лицом

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Токио, 15 августа (Jiji Press). Производители бытовой техники в Японии работают над увеличением продаж высокопроизводительных электробритв с функциями ухода за лицом, поскольку распространение онлайн-встреч в условиях пандемии COVID-19 заставило мужчин беспокоиться о том, как их лица выглядят на экранах компьютеров.

По прогнозам Yano Research Institute Ltd, рынок мужской косметики в стране достигнет 215,8 млрд йен в 2023 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года, что на 1,9% больше, чем в 2019 финансовом году, до пандемии.

«Во время пандемии осведомлённость мужчин о красоте возросла», – сказал исследователь этого токийского аналитического центра.

Yano Research ожидает, что рынок продолжит расти умеренными темпами, поскольку сопутствующие товары и услуги становятся всё более популярными, и ожидается рост количества пользователей.

Panasonic Corp. выпустила первую в своей отрасли бритву для потребителей, заботящихся о красоте, три года назад. Последняя модель бритвы Skin Care Shaver Lamdash облегчает уход за лицом, помогая увлажняющим компонентам лосьона для кожи впитаться в кожу, когда пользователи прижимают ионную пластину бритвы к лицу.

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