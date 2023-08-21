После Великого землетрясения Канто 1923 г. члены императорского рода начали посещать места стихийных бедствий

Новости

Токио, 19 августа (Jiji Press). Сильное землетрясение, обрушившееся на Токио и прилегающие районы столетие назад, стало первым стихийным бедствием, после которого наследный принц и императрица Японии посетили пострадавшие регионы, начав традицию визитов членов императорского рода в места, пострадавшие от стихийных бедствий.

Когда 1 сентября 1923 года произошло землетрясение, император Хирохито (император Сёва) был ещё наследным принцем и регентом больного императора Ёсихито, посмертно известного как император Тайсё.

Согласно записям, хранящимся в Архиве императорского двора, тогдашний наследный принц Хирохито отвечал за реагирование на стихийное бедствие от имени своего отца. Пока император отдыхал на императорской вилле в Никко в префектуре Тотиги на востоке Японии, 15 сентября наследный принц осмотрел центральный Токио, проехавшись верхом.

Три дня спустя он посетил место бывшего склада одежды Императорской армии в Токио, где заживо сгорело около 38 000 человек. Он также посетил Йокогаму и Йокосуку в префектуре Канагава, к югу от Токио, 10 октября 1923 года.

Землетрясение, унесшее жизни трёх членов императорской семьи, произошло во время подготовки к свадьбе, запланированной на ноябрь 1923 года, между наследным принцем и его невестой, посмертно известной как императрица Кодзюн.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме