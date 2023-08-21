В Токио покажут фотографии землетрясения 1923 года в цвете

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Токио, 20 августа (Jiji Press). Профессор Токийского университета работает над проектом по раскрашиванию фотографий сильного землетрясения, сокрушившего столицу Японии и прилегающие районы сто лет назад, и созданию трёхмерной карты пострадавших от землетрясения районов. .

Эти фотографии и карта будут представлены на выставке, посвящённой катастрофе 1923 года, которая откроется в Национальном музее природы и науки в Токио 1 сентября.

По словам Ватанабэ Хидэнори, профессора информационного дизайна, он надеется, что его проект «вдохновит людей подготовиться к следующей катастрофе».

Ватанабэ, который с 2016 года занимается раскрашиванием фотографий, связанных с войной и стихийными бедствиями, каждый день публикует раскрашенные фотографии и их оригинальные чёрно-белые версии на платформе X.

На выставке будут представлены раскрашенные версии 10 фотографий, в том числе торговая улица Накамисэ в токийском районе Асакуса, которая находилась в процессе реконструкции, и ущерб, нанесённый цунами городу Ито в префектуре Сидзуока недалеко от столицы.

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