Токийское землетрясение 1923 года стало отправной точкой для усилий по предотвращению ущерба от стихийных бедствий

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press). Сильное землетрясение, которое случилось в Токио сто лет назад и превратившее японскую столицу в руины, стало отправной точкой для усилий по предотвращению ущерба от землетрясений в современной Японии.

Согласно отчёту кабинета министров, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в северо-западной части залива Сагами, недалеко от Токио, в 11:58 утра 1 сентября 1923 года.

В результате землетрясения в Токио и шести соседних префектурах погибли или пропали без вести 105 385 человек. Смертность от пожаров составила около 90 процентов от общего числа погибших.

Около 290 000 домов были разрушены или сожжены. Экономический ущерб от землетрясения в четыре раза превысил государственный бюджет.

Вскоре после землетрясения распространились слухи, что поджоги устроили корейцы, что привело к массовым убийствам корейцев гражданским населением. Число жертв составляло от одного до нескольких процентов от числа погибших и пропавших без вести.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме