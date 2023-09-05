Япония сталкивается с проблемами при оказании помощи иностранцам в случае стихийных бедствий

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Токио, 2 сентября (Jiji Press) - В свете роста числа иностранных резидентов в Японии, которое за последнее столетие увеличилось примерно в 35 раз, центральные и местные органы власти предпринимают усилия для обеспечения безопасности людей с разными языками и культурными особенностями в случае сильных землетрясений.

Согласно данным японского правительства, к 2020 году количество иностранцев, проживающих в Японии, составило около 2,75 миллиона человек, что сравнимо с примерно 80 тысячами человек в 1920 году, за три года до Великого кантонского землетрясения, которое разрушило Токио и прилегающие районы, унесло жизни 105 тысяч человек и оставило многих без вести. По оценкам министерства социального обеспечения, к 2030 году их число может достичь 9,39 миллионов человек, что составит около 10% от общей численности населения Японии, по сравнению с примерно 2% в 2020 году.

Кроме того, в 2019 году количество туристов, посетивших Японию, составило около 31,88 миллиона человек, увеличившись в 90 раз с момента начала ведения такой статистики в 1964 году. Правительство также стремится увеличить ежегодное число посетителей до 60 миллионов человек к 2030 году.

Японское правительство активно работает над предоставлением информации о стихийных бедствиях на разных языках. Один из чиновников заявил: «Иногда языковые барьеры мешают распространению информации о необходимости эвакуации».

Приложение для реагирования на стихийные бедствия под названием «Советы по безопасности», разработанное Японским агентством по туризму, предоставляет жителям и гостям страны push-уведомления о предупреждениях о землетрясениях и информацию о процедуре эвакуации на 15 языках.

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