В Венеции показали фильм о последнем концерте Сакамото Рюити

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Венеция, Италия, 10 сентября (Jiji Press). Документальный фильм о последнем выступлении покойного японского музыканта Сакамото Рюити был показан на 80-м Венецианском международном кинофестивале, который завершился 9 сентября.

Чёрно-белый фильм «Опус» снял 32-летний художник Сора Нео, сын Сакамото, в нём показан Сакамото, играющий на фортепиано.

По словам Соры, Сакамото, скончавшийся в марте этого года, примерно в начале прошлого года сказал ему, что хочет «оставить что-то в виде фильма», потому что его тело ослабло во время борьбы с раком до такой степени, что он больше не мог проводить концерты.

Музыкант выбрал 20 мелодий для документального фильма, в том числе заглавную песню фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» и песню «Tong Poo», которую он написал в составе трио электронной музыки Yellow Magic Orchestra.

Некоторые части фильма были выпущены примерно за три месяца до смерти Сакамото как «сольный концерт».

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