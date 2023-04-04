Японского музыканта Сакамото Рюити оплакивают в Японии и за рубежом

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Токио/Нью-Йорк, 3 апреля (Jiji Press). Поклонники и другие люди в Японии и за рубежом оплакивают Сакамото Рюити, узнав о смерти всемирно известного японского музыканта.

Магазин Tower Records Japan в Синдзюку в Токио сразу же переоформил в память о Сакамото торговый зал, где показывали сообщения с соболезнованиями и играли его фортепианные пьесы.

«Присутствие Сакамото среди нас было таким замечательным, – сказал Муракоси Тацуя, 50-летний заместитель управляющего магазином. – Трудно классифицировать (его музыку). Этот жанр должен называться «Сакамото Рюити». Мы хотели бы отплатить ему, передав его музыку (поклонникам и др.)».

19-летний мужчина из района Накано в Токио, который начал собирать работы Сакамото в прошлом году, услышав новость о его смерти в воскресенье поспешил в магазин вскоре после открытия в понедельник. «Меня поддерживала музыка (Сакамото), когда мне было тяжело в школьные годы, – сказал он. – Я думаю, что смерть сильного духом музыканта – это потеря для Японии».

Сакамото работал над строительством временных деревянных домов в городе Сумита, префектура Иватэ, после сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года, обрушившихся на северо-восток Японии, включая преф. Иватэ, и общался с людьми, которые там жили.

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