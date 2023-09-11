Фильм японского режиссера Хамагути получил Серебряного льва в Венеции

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Венеция, Италия, 9 сентября (Jiji Press). Фильм японского кинорежиссера Хамагути Рюсукэ «Зло не существует» получил второй приз Большого жюри, «Серебряного льва», в конкурсной секции на 80-й Венецианском международном кинофестивале.

Благодаря этому призу 44-летний Хамагути стал режиссёром, получившим награды всех международных кинофестивалей «большой тройки» после Берлинского и Каннского в 2021 году. Фильм Хамагути Drive My Car получил «Оскар» в секции зарубежных художественных фильмов на церемонии вручения премии Оскар 2022 года. В прошлом японский режиссер Куросава Акира завоевал награды трёх крупнейших международных кинофестивалей и «Оскар».

Главный «Золотой лев» в этом году достался британскому фильму Йоргоса Лантимоса «Бедные создания».

«Зло не существует» создавался в сотрудничестве Хамагути и Исибаси Эйко, которая отвечала за музыку для «Drive My Car».

Хамагути придумал историю и написал сценарий. В фильме показаны последствия плана развития туризма, перенесенного из Токио деревню с богатой природой, где живут отец и его маленькая дочь. В следующем году фильм выйдет в Японии.

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