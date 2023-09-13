Мэр токийского района Сибуя просит участников Хэллоуина не собираться в этом районе

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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Хасэбэ Кэн, мэр токийского района Сибуя, попросил людей не собираться вокруг станции Сибуя для празднования Хэллоуина, сославшись на соображения безопасности.

Территория вокруг железнодорожного вокзала, включая знаменитый переход, стала местом для массовых ночных гуляний на Хэллоуин.

На пресс-конференции Хасэбэ заявил, что стечение толп одетых в костюмы молодых людей и иностранных тусовщиков может быть небезопасно.

Район Сибуя впервые просит людей не приходить на Хэллоуин по какой-либо иной причине, кроме предотвращения распространения нового коронавируса. Власти района будут просить людей через социальные сети не приходить в Сибуя в ночь на 31 октября.

Хасэбэ сказал, что сожалеет о том, что употребление алкоголя на улицах укоренилось в Сибуе из-за прошлых коронавирусных ограничений на работу ресторанов и баров.

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