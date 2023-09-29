В Японии устраивают библиотеки с книжными полками, принадлежащими частным лицам

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Яидзу, префектура Сидзуока, 28 сентября (Jiji Press). В Японии распространяются инициативы по созданию частных библиотек, где каждая книжная полка принадлежит людям, которые выставляют для других книги, посвящённые их хобби, или просто те, которые им нравятся.

Такие библиотеки помогают оживить местные сообщества, создавая места, где люди могут общаться во время мероприятий. По всей стране создано около 50 таких объектов.

Первую такую библиотеку открыл Дохи Дзюнъяь в марте 2020 года на пустынной торговой улице в Яидзу, префектура Сидзуока, центральная Япония, используя пустое пространство магазина.

В библиотеке «Минна-но тосёкан санкаку» в настоящее время хранится около 3000 книг, большинство из которых привезено владельцами книжных полок, которые платят 2000 йен в месяц за аренду книжной полки.

К таким книгам прилагается лист бумаги, на котором читатели могут записать свои мысли о книгах. Один владелец книжной полки сказал: «Мне очень приятно читать отзывы о книгах, которые отражают мой взгляд на мир».

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