В Токио с рекордным количеством участников открылась выставка игрушек Tokyo Game Show
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Тиба, 21 сентября (Jiji Press). Выставка Tokyo Game Show 2023 открылась с рекордным количеством компаний-экспонентов после того, как в Японии были сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
В этом году выставка, в которой участвуют более 780 компаний игр, по прогнозам, привлечёт около 200 000 посетителей за четыре дня работы до 24 сентября.
В мероприятии, которое проходит в конференц-центре Makuhari Messe в городе Тиба, к востоку от Токио, принимают участие более 400 иностранных компаний, включая китайскую NetEase Games, разработчика всемирно популярной онлайн-игры «Knives Out».
Среди японских компаний Sega Corp. представляет Football Manager 2024 – игру-симулятор управления футбольным клубом, разработанную европейским дочерним предприятием.
На мероприятие приглашены 10 зарубежных влиятельных лиц из Индии, Тайваня, Австралии и других стран. Они будут распространять среди своей аудитории информацию о мероприятии и представленных играх.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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