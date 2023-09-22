В Токио с рекордным количеством участников открылась выставка игрушек Tokyo Game Show

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Тиба, 21 сентября (Jiji Press). Выставка Tokyo Game Show 2023 открылась с рекордным количеством компаний-экспонентов после того, как в Японии были сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

В этом году выставка, в которой участвуют более 780 компаний игр, по прогнозам, привлечёт около 200 000 посетителей за четыре дня работы до 24 сентября.

В мероприятии, которое проходит в конференц-центре Makuhari Messe в городе Тиба, к востоку от Токио, принимают участие более 400 иностранных компаний, включая китайскую NetEase Games, разработчика всемирно популярной онлайн-игры «Knives Out».

Среди японских компаний Sega Corp. представляет Football Manager 2024 – игру-симулятор управления футбольным клубом, разработанную европейским дочерним предприятием.

На мероприятие приглашены 10 зарубежных влиятельных лиц из Индии, Тайваня, Австралии и других стран. Они будут распространять среди своей аудитории информацию о мероприятии и представленных играх.

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