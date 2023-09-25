Toshiba открывает центр квантовых технологий в Кембридже
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Кембридж, Великобритания, 23 сентября (Jiji Press). Корпорация Toshiba 22 сентября открыла коммерческий центр в британском городе Кембридж, чтобы активизировать свои усилия по развитию квантовых технологий.
Японский технологический конгломерат инвестирует около 20 миллионов фунтов стерлингов в Центр квантовых технологий в течение следующих пяти лет. Центр будет заниматься разработкой квантовой криптографии и производством сопутствующих устройств.
В центре будет работать около 40 человек, и будет создано еще более 30 рабочих мест.
По словам Окады Сюнсукэ, президента и генерального директора Toshiba Digital Solutions Corp., компания Toshiba с инвестиционным фондом Japan Industrial Partners Inc. рассматривает квантовые технологии как одно из ключевых направлений роста.
На церемонии, состоявшейся в центре 22 сентября по случаю его открытия, президент и главный исполнительный директор Toshiba Симада Таро заявил, что квантовая технология – это реальная технология, которая станет наиболее передовым методом защиты данных.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]