Honda выпустит первый серийный электромобиль в Северной Америке в 2024 году

Новости

Нью-Йорк, 28 сентября (Jiji Press) - Американское подразделение японского автопроизводителя Honda Motor Co. заявило в четверг, что в начале 2024 г. выпустит в Северной Америке свою первую серийную модель электромобиля.

Новый электрический внедорожник Honda Prologue, предназначенный для американских и канадских рынков, разрабатывается совместно с американским автопроизводителем General Motors Co. Производство этой модели будет осуществляться на одном из заводов General Motors.

Ожидается, что Prologue станет первой моделью от Honda, на которую распространяются федеральные налоговые льготы, предоставляемые покупателям электромобилей.

Заявленный запас хода автомобиля составит около 480 километров. Новый автомобиль будет оснащен литий-ионными батареями Ultium, разработанными General Motors, и встроенным цифровым помощником от Google.

Ориентировочная начальная цена Prologue составит около 40 000 долларов, и покупатели смогут рассчитывать на налоговые льготы до 7 500 долларов.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме