Nissan представила концепт электромобиля в преддверии Japan Mobility Show
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Ацуги, префектура Канагава, 3 октября (Jiji Press). Компания Nissan Motor Co. представила Hyper Urban, первый концептуальный электромобиль, который будет представлен на выставке Japan Mobility Show в конце октября.
Кроссовер-внедорожник был представлен в виде цифрового изображения в техническом центре Nissan в Ацуги, префектура Канагава, к югу от Токио.
В автомобиле будут регулярно обновлять внутреннее программное обеспечение, чтобы его можно было использовать в течение более длительных периодов времени, а его интерьер можно будет персонализировать.
Для контроля зарядки автомобиля, а также подачи электроэнергии будет использоваться искусственный интеллект, обеспечивая эффективное управление электроэнергией.
Автопроизводитель планирует представить ещё несколько концепт-каров 10 октября в преддверии выставки автомобилей, ранее называвшейся Tokyo Motor Show.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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