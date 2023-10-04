Nissan представила концепт электромобиля в преддверии Japan Mobility Show

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Ацуги, префектура Канагава, 3 октября (Jiji Press). Компания Nissan Motor Co. представила Hyper Urban, первый концептуальный электромобиль, который будет представлен на выставке Japan Mobility Show в конце октября.

Кроссовер-внедорожник был представлен в виде цифрового изображения в техническом центре Nissan в Ацуги, префектура Канагава, к югу от Токио.

В автомобиле будут регулярно обновлять внутреннее программное обеспечение, чтобы его можно было использовать в течение более длительных периодов времени, а его интерьер можно будет персонализировать.

Для контроля зарядки автомобиля, а также подачи электроэнергии будет использоваться искусственный интеллект, обеспечивая эффективное управление электроэнергией.

Автопроизводитель планирует представить ещё несколько концепт-каров 10 октября в преддверии выставки автомобилей, ранее называвшейся Tokyo Motor Show.

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