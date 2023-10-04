Министр финансов Японии отказывается комментировать валютную интервенцию

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Токио, 4 октября (Jiji Press). Министр финансов Японии Судзуки Сюнъити отказался комментировать, вмешивались ли японские власти в валютный рынок, чтобы остановить падение йены после того, как вчера вечером йена упала выше 150 за доллар.

Судзуки заявил журналистам, что «не будет отвечать», имело ли место вмешательство. По его словам, японское правительство примет соответствующие меры против чрезмерных колебаний валютных курсов, не исключая никаких вариантов.

Стабильные обменные курсы желательны, а чрезмерные колебания нежелательны, сказал Судзуки, добавив, что японское правительство внимательно следит за рынком.

Доллар превысил 150 йен на торгах в Нью-Йорке во вторник впервые с конца октября прошлого года, а затем резко упал ниже 148 йен.

Японские власти потратили рекордные 5,6 триллиона йен на покупку йены за доллары в ходе скрытых операций после того, как доллар последний раз поднимался выше 150 йен 21 октября прошлого года.

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