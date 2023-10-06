Fujitsu и Riken разрабатывают гибрид квантового компьютера и симулятора

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Компания Fujitsu Ltd. и поддерживаемый правительством научно-исследовательский институт Riken сообщили, что они разработали вычислительную платформу, которая сочетает в себе второй японский квантовый компьютер и симулятор квантового компьютера.

«Платформа для гибридных квантовых вычислений» будет предоставлена ​​компаниям и исследовательским институтам, проводящим совместные исследования с Fujitsu и Riken.

Ожидается, что новая платформа сможет выполнять вычисления, которые были невозможны с помощью обычных компьютеров из-за их большого объёма, что будет способствовать исследованиям и разработкам в таких областях, как химия, разработка лекарств и финансы.

Квантовый компьютер, используемый в платформе, представляет собой так называемый сверхпроводниковый компьютер, в котором используются сверхпроводящие схемы, охлаждаемые до очень низких температур. Первый японский квантовый компьютер, разработанный командой специалистов из Центра квантовых вычислений Riken и Fujitsu и представленный в марте, также является сверхпроводящим компьютером.

Сверхпроводящие компьютеры способны выполнять высокоскоростные вычисления, но допускают ошибки, которые невозможно устранить при нынешнем уровне технологий.

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