Honda Aircraft назвала свой новый лёгкий самолет HondaJet Echelon

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Лас-Вегас, 16 октября (Jiji Press). Компания Honda Aircraft Co. сообщила о своём решении назвать свой разрабатываемый лёгкий бизнес-джет HondaJet Echelon.

По данным американского авиационного подразделения японского автопроизводителя Honda Motor Co, этот самолёт станет первым в мире легким бизнес-джетом, способным совершать беспосадочные трансконтинентальные перелёты через Соединённые Штаты.

Honda Aircraft планирует запустить новый самолёт после получения сертификата необходимого для коммерциализации типа в 2028 году.

HondaJet Echelon изменит стандарты авиационной отрасли, поскольку он даст пассажирам небольших самолетов возможность летать как на самолёте среднего размера, заявил президент Honda Aircraft Ямасаки Хидэто на пресс-конференции на проходящей в Лас-Вегасе выставке самолётов.

Новый самолёт сможет перевозить до 11 членов экипажа и пассажиров, тогда как существующий HondaJet Elite II может взять на борт восемь человек. Максимальная дальность полёта составит 4862 километра, в 1,7-1,8 раза больше.

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