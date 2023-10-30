Токийский район Сибуя находится в состоянии повышенной готовности перед Хэллоуином

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press). Местные чиновники и полиция токийского района Сибуя находятся в состоянии повышенной готовности в преддверии первого Хэллоуина с момента снятия эпидемических ограничений в связи с тем, что в начале этого года Япония понизила статус Covid-19 до категории инфекционных заболеваний с низким уровнем риска.

Каждый год кварталы вокруг станции Сибуя становятся местом празднования Хэллоуина. Однако мэр Сибуи Хасэбэ Кэн призвал людей не посещать эти районы для проведения праздников в этом году.

Мэр отметил, что в этом году в Сибуе могут собраться 60 000 гуляющих на Хэллоуин, что больше, чем в 2019 году, до пандемии. Ссылаясь на смертоносную давку толпы в Сеуле в октябре прошлого года, Хасэбэ заявил, что аналогичный инцидент может произойти в Сибуе.

Рядом со станцией Сибуя были установлены рекламные щиты и баннеры с надписью «На улицах Сибуя не проводятся мероприятия на Хэллоуин». Территория вокруг статуи собаки Хатико, популярное место сбора, была перекрыта.

В этом районе принято постановление, запрещающее употребление спиртных напитков на улицах возле станции Сибуя с вечера 27 октября до раннего утра 1 ноября.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме