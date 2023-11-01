В токийском районе Сибуя было намного меньше людей в костюмах на Хэллоуин

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Токио, 31 октября (Jiji Press). В токийском районе Сибуя, где местные чиновники и полиция находились в состоянии повышенной готовности в ожидании толп на Хэллоуин в этом году, было значительно меньше людей в маскарадных костюмах, чем в предыдущие годы.

В районе станции JR Сибуя не происходило серьезных беспорядков после того, как мэр Сибуи Хасэбэ Кэн неоднократно отговаривал людей посещать этот район для проведения праздников в этом году.

Большое количество полицейских следило за ситуацией в районе, убеждая людей, которые остановились сфотографироваться посреди знаменитого перекрестка Сибуя, продолжать движение.

«Я приезжаю в Сибуя каждый год, но всегда стараюсь создавать как можно меньше неудобств», – говорит 35-летний мужчина из токийского района Тосима, пришедший в костюме призрака.

«Странно, что только Сибуя является объектом критики» по поводу толп на Хэллоуин, – пожаловался 51-летний мужчина из Кавасаки, префектура Канагава. – Вместо того, чтобы просто говорить людям не приходить, следует приложить усилия, чтобы уменьшить заторы».

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